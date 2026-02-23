Erfaren säljare inom 3PL och logistik
2026-02-23
På Shelfless Sverige AB, som är en del av Posten Bring, arbetar vi varje dag med att utveckla och hitta nya lösningar som gör vardagen enklare och världen mindre. Vårt mål är att leverera den bästa kundupplevelsen och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare får växa.
Har du flera års erfarenhet av logistik, supply chain eller 3PL? Drivs du av att göra affärer och skapa långsiktiga kundrelationer? Då kan du vara den säljare vi söker!
Som säljare blir du en nyckelperson i vår verksamhet och en del av ett kompetent och växande säljteam. Du kliver in i en organisation som står inför en spännande utvecklingsresa. Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
I rollen som säljare är ditt primära fokus att erbjuda våra logistiktjänster till nya kunder, främst inom e-handel. Du ansvarar självständigt för hela säljprocessen - från kundidentifiering och initial kontakt till förhandling, avtal och överlämning.
Arbetet sker genom aktiv marknadsbearbetning, hantering av inkommande förfrågningar samt uppsökande försäljning. Försäljningsprocessen är klassisk: en första kontakt för att kartlägga kundens behov och krav, därefter tas en offert fram som presenteras för kunden och leder förhoppningsvis till avtal. När avtalet är signerat sker en strukturerad överlämning till kundansvarig för onboarding och vidare drift. Du ansvarar även för viss uppföljning efter uppstart.
Rollen innebär ett stort fokus på kunddialog, och du deltar även i mässor och event för att skapa nya affärsmöjligheter och representera Shelfless på marknaden.
Utöver sälj ingår budgetuppföljning, prisjusteringar, målstyrning, CRM-uppdatering samt deltagande i projekt inom avdelningen.
Om dig
Vår bransch utvecklas snabbt, och vi söker dig som har ett genuint intresse för att hålla dig uppdaterad kring nyheter och trender inom logistik och e-handel.
Vi söker inte bara en säljare som kan sälja - vi söker en säljare som kan hjälpa våra kunder. Det innebär att du förstår logistik, affären och kundens behov, och att du bygger förtroende genom kunskap snarare än genom kortsiktig försäljning.
Du är kommunikativ och inger förtroende i mötet med kund. Du är driven, energisk och trivs med att skapa nya kontakter. Du känner dig lika bekväm bakom datorn och telefonen som i centrum av ett kundmöte.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av försäljning inom e-handel, supply chain, 3PL eller logistik
Ett strukturerat arbetssätt och vana att följa upp affärer
God förståelse för siffror, ekonomi och affärsmässighet
Goda kunskaper i Office-paketet
B-körkort
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Sist men absolut inte minst delar du våra värderingar: att vilja mer, att ta ansvar och att spela för laget. Om företaget
Shelfless Sverige är ett företag inom tredjepartslogistik (3PL) som ansvarar för hela logistikkedjan åt sina kunder. Företaget har verksamhet i Rosersberg, Åstorp och Habo, där även huvudkontoret är placerat.
Vår kundbas består främst av e-handelsföretag, vilket ställer höga krav på service, flexibilitet och kvalitet. Vi är en del av Bring-koncernen, vilket ger oss tillgång till bred logistisk kompetens, starka nordiska nätverk och resurser som möjliggör fortsatt tillväxt och utveckling av framtidens hållbara logistiklösningar.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med sex månaders inledande provanställning. Placering är i Rosersberg, Åstorp eller Habo, strax utanför Jönköping, där vårt kontor finns. Resor förekommer till våra olika enheter runt om i Sverige.
Du erbjuds fast lön utan provisionsmodell. Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan redan idag
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är 31 mars.
Frågor kring tjänsten besvaras av Tommy Palmén på tommy.palmen@bring.com
. Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av Julia Rudh, HR, på julia.rudh@bring.com
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi förbehåller oss rätten att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidater. Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt från annonssäljare och leverantörer av rekryteringstjänster.
