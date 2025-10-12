Erfaren säljare heltid sökes för operatören Tre
2025-10-12
Är du vår nästa toppsäljare?
0735 sitter i ljusa fräscha lokaler mitt på gågatan i centrala Malmö på Södra Förstadsgatan bara ett stenkast från Triangeln.
Vi är en oberoende återförsäljare inom mobil telekommunikation som arbetar med direktförsäljning mot konsumenter på svenska marknaden.
Service, Trygghet & Engagemang är våra tre ledord och något som genomlyser hela vårt bolag. Vi är en del av en koncern med flera olika bolag i och vi jobbar i marknadens absolut bästa sälj/CRM-system "Retailer". Systemet ägs av vårt systerbolag Businesspartner och är egenutvecklat och unikt för oss.
Vi söker dig som:
Är nyfiken och engagerad som person
Tävlingsinriktad
Brinner för försäljning
Har en enastående hög arbetsmoral
Har god kommunikativ förmåga och är van att göra affärer via telefon
Kan hantera olika typer av människor och förstår vikten av ett gott bemötande
Vi erbjuder:
En heltidstjänst på en stabil och rolig arbetsplats
Moderna lokaler på gågatan i centrala Malmö
Generös lönemodell utan lönetak (våra mest erfarna säljare har en snittlön på ca 45.000-55.000kr).
Möjlighet att utvecklas både personligen och i din yrkesroll
Vi tror att du som säljare trivs allra bäst när du kan skapa ditt eget resultat, är fri från administrativt jobb samt har möjlighet att påverka din egen lön. Därför har du som säljare tillgång till 8st duktiga agenter som jobbar heltid med att supportera dig med all administration som kan uppstå.
Vi bistår även med en gedigen sälj och produktutbildning.
