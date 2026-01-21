Erfaren säljare för skräddarsydd förvaring och kundservice i toppklass
2026-01-21
Erfaren säljare sökes - bli en del av Garderobsfabriken i Skövde!
Om Garderobsfakriken
Garderobsfabriken Sverige AB är en av Sveriges ledande experter på måttanpassade garderober, skjutdörrar och garderobsinredning med egen produktion i vår fabrik i Skövde.
Vårt motto är att vi är delaktiga i allt från mätning till färdigmonterad garderob och alla våra produkter är av högsta kvalité vilket betyder att noggrannhet, hög servicegrad och engagemang är ett måste i alla steg.
Vi säljer våra garderober över hela Sverige. I Skaraborg arbetar vi med fokus på hembesök samtidigt som kunder besöker vår butik/showroom i Skövde. Vi arbetar också mycket med försäljning via videomöte och över telefon. Vi hjälper våra kunder hela vägen från idé till färdig garderob och designar garderoben i vårt ritprogram.
Om tjänsten
Som säljare hos oss blir du en nyckelperson i kundens resa från första kontakt till offert och försäljning. Du kommer att arbeta både i vår butik/showroom, med hembesök i Skaraborg, och via distans (telefon & videomöten) för att hjälpa kunder att skapa sin drömgarderob.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot kunder i butik/showroom i Skövde
Planera, designa och sälja måttanpassade garderober
Utföra kostnadsfria hembesök hos kunder i närområdet
Distansförsäljning via telefon och videomöten
Använda vårt ritprogram för att designa garderober och ta fram offerter
Aktiv dialog via e-post och digitala mötesverktyg
Krav för tjänsten
Som säljare för Garderobsfabriken ska du ha erfaret inom försäljning. Du ska behärska svenska i tal och skrift samt vara van vid att hantera datorer.
Körkort klass B då tjänsten innebär kundbesök.
Placeringsort: Utgår från Skövde
Arbetstider: Dagtid
Tjänstgöringsgrad: 100%
Tillsättning: Omgående/enligt överenskommelseProfil
Du är social och serviceinriktad, bekväm med både fysiska kundmöten och digital kommunikation, teknikvan och trivs med att arbeta i digitala verktyg såsom ritprogram och videomöten, försäljningsdriven och gillar att skapa resultat samt positiv och lösningsorienterad.
Ansökan
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar:
Din erfarenhet av försäljning och kundkontakt
Vad du tror att du kan bidra med i rollen
Varför du vill jobba hos Garderobsfabriken
Mejla ansökan till: jobb@garderobsfabriken.se
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 28 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@garderobsfabriken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Garderobsfabriken Sverige AB
(org.nr 556987-7755), https://garderobsfabriken.se/
Norra Aspelundsvägen 3 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9696086