Erfaren RPA-utvecklare till Folksams satsning på AI-driven automation
2026-04-09
Är du driven och har erfarenhet av att arbeta med både tekniska team och affärsverksamhet med Robot Process Automation samt AI-agenter? Vill du vara med och forma framtidens IT-leveranser på Folksam och få det att hända på riktigt? Då kan du vara den vi söker!
Avdelningen Intelligent Automation ansvarar idag för utveckling och förvaltning av Folksams RPA-processer. Då vi nu går över till en SaaS-lösning med ny funktionalitet med fokus på AI söker vi nu en erfaren RPA-utvecklare med kunskap om AI-agenter till Skanstull i Stockholm. Vi ansvarar även för verktyget JIRA.
Det här gör du som senior systemutvecklare på Folksam
Som utvecklare inom avdelningen Intelligent Automation spelar du en viktig roll i Folksams automationsresa där fokus är att skapa värde snabbt för vår verksamhet.
Vi arbetar i tvärfunktionella agila team. Ditt arbete fokuserar på utveckling och implementering av AI-agenter och RPA-processer. Du kommer att använda en rad olika verktyg och plattformar som exempelvis UiPath Cloud, GIT, Azure, Power-plattformen, för att hantera lösningar från idé till produktionssättning.
Arbetet innebär även nära samarbete med kollegor från affärssidan för att undersöka och realisera olika initiativ.
Nyfiken på att läsa mer vad våra systemutvecklare jobbar med på Folksam? Gå in och läs https://www.folksam.se/jobb-och-karriar/yrken-och-karriarvagar/mot-nagra-av-oss/it-och-systemutveckling/systemutvecklare-fredrik
Är du den vi söker?
Vi ser att du som söker har:
Högskoleutbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande arbetserfarenhet.
Flerårig erfarenhet av att arbeta med utveckling i UiPath Cloud.
Goda programmeringskunskaper, gärna i C#, VB.net.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Följande är meriterande, men kan ersättas av nyfikenhet och viljan att lära dig:
Erfarenhet av att arbeta i Microsoft Azure eller annan molnbaserad plattform.
Praktisk erfarenhet av Git, DevOps och CI/CD.
Erfarenhet av att arbeta med REST-API:er.
Erfarenhet av att konfigurera JIRA.
Agentic AI via CoPilot studio och Powerplattformen
För att lyckas i det här jobbet ser vi att du är självgående och med tidigare erfarenhet av och ett genuint intresse för automatisering. Du gillar att lära dig nya saker, gillar att arbeta tillsammans med andra i team och trivs i en miljö där du arbetar nära verksamheten. Vi är ett engagerat team som brinner för att utveckla lösningar som skapar värde för våra användare. Som team värdesätter vi parprogrammering, att hjälpa varandra och att utforska ny teknik.
Du är naturligtvis nyfiken på ny teknik, älskar att lösa problem, är innovativ och tänker utanför givna ramar. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta med andra och är alltid redo att testa nya saker.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på https://www.folksam.se/jobb-och-karriar
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan senast 19 april 2026.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Nyberg 070-831 59 49.
Fackliga representanter: Akademikerföreningen Per Hansson 070-831 60 67, Forena Mari Leppioja 070-831 54 29 och Handels Mikael A Carlsson 070- 831 51 32. Så ansöker du
