Erfaren Rörnätstekniker till Lidingö
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB / Anläggningsarbetarjobb / Lidingö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Lidingö
2026-07-07
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Vi söker inte bara en rörnätstekniker – vi söker en person vars erfarenhet kommer att sätta avtryck i hur vårt nya uppdrag på Lidingö utvecklas under många år framåt.
Du har byggt upp en gedigen erfarenhet inom VA. Du vet hur ett ledningsnät fungerar i praktiken, har hanterat vattenläckor, driftstörningar och planerat underhåll. Du vet också att de bästa lösningarna ofta bygger på erfarenhet, gott omdöme och ett nära samarbete.
Nu söker vi en erfaren rörnätstekniker som vill vara med och bygga upp vårt nya kommunala VA-uppdrag på Lidingö.
Solör Bioenergi Utility Solutions har nyligen vunnit ett långsiktigt driftkontrakt och bygger nu upp organisationen för framtidens VA-drift. För rätt person innebär det en möjlighet att komma in i ett spännande skede där du får stort inflytande, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka hur verksamheten utvecklas.
Hos oss blir du inte en i mängden. Du blir en viktig del av ett team där din erfarenhet värdesätts och där ditt arbete gör skillnad, varje dag.
Om rollen
Som rörnätstekniker ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av kommunens VA-ledningsnät.
Du arbetar självständigt med stort eget ansvar, samtidigt som du är en viktig del av ett engagerat team. Rollen innebär både operativt arbete ute i fält och ett nära samarbete med kollegor, entreprenörer och kommunens beställare.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Drift, tillsyn och underhåll av VA-ledningsnät
Felsökning och åtgärder vid vattenläckor, ventilarbeten och andra driftstörningar
Planering och genomförande av förebyggande underhåll
Dokumentation och uppföljning i digitala underhållssystem
Medverkan i förbättringsarbete och utveckling av arbetsmetoder
Samarbete med entreprenörer och kommunens representanter
Vi tror att du...
• har arbetat många år med VA-ledningsnät och känner dig trygg i din yrkesroll.
Kanske arbetar du idag i en kommun eller hos en entreprenör. Du trivs med yrket, men söker en arbetsplats där du får större inflytande, kortare beslutsvägar och möjlighet att bidra med din erfarenhet i utvecklingen av verksamheten.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av arbete med VA-ledningsnät
Är van att självständigt planera och genomföra drift- och underhållsarbeten
Har god teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Tar ansvar och känner stolthet i ett väl utfört arbete
Trivs med att samarbeta och dela med dig av din kunskap
Vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet av:
Ventilarbeten och ledningsnätsunderhåll
Vattenläckor och akuta driftinsatser
Pumpstationer och andra VA-anläggningar
Dokumentation i digitala underhållssystem
B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Därför väljer erfarna tekniker Solör:
Vi vet att den kompetens vi söker är eftertraktad. Chansen är stor att du redan har ett arbete där du trivs. Det vi erbjuder är inte bara ett nytt jobb utan möjligheten att vara med och bygga upp något nytt.
Hos Solör Bioenergi Utility Solutions får du vara med från början i ett långsiktigt kommunalt uppdrag där din erfarenhet får genomslag i hur arbetet planeras, utvecklas och genomförs.
Vi är ett privat bolag med tydliga tillväxtambitioner och korta beslutsvägar. Här finns utrymme att påverka, utveckla och göra skillnad, både i det dagliga arbetet och på längre sikt.
Vi tror att de bästa lösningarna skapas av människor som får förtroende att använda sin erfarenhet.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i vårt nya kommunala VA-uppdrag på Lidingö
Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling redan från start
Stor frihet under ansvar
Korta beslutsvägar och ett nära ledarskap
Långsiktiga kommunala uppdrag i en stabil och växande verksamhet
Arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Goda försäkrings- och anställningsvillkor
Om Solör Bioenergi Utility Solutions
Solör Bioenergi Utility Solutions ansvarar för drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar i flera kommuner i Stockholmsområdet, bland annat Lidingö, Järfälla, Solna och Danderyd.
Vi är en stabil och växande aktör med långsiktiga kommunala uppdrag. När vi nu fortsätter att växa söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla framtidens samhällsviktiga VA-verksamhet.
Övrig information
Placering: Lidingö
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Beredskap: Kan komma att ingå i uppdraget
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Annonsen ligger ute under sommaren för att ge fler möjlighet att söka tjänsten. Vi påbörjar urval och intervjuer efter semesterperioden i augusti (v.34-35), men du är varmt välkommen att skicka in din ansökan senast den 17/8.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Viktoria McLellan Ernst (ansvarig rekryterare)viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna en ny nyckelperson till vårt team på Lidingö. Välkommen till Solör Bioenergi Utility Solutions! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
(org.nr 556936-0737), https://solorbioenergi.se/vara-tjanster/vatten/
181 82 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solör Bioenergi Kontakt
Ansvarig rekryterare
Viktoria McLellan Ernst viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com Jobbnummer
9995521