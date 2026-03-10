Erfaren rivare sökes minst två 2 års erfarenhet

Mv Puls Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Göteborg
2026-03-10


Rivare sökes

Vi söker nu rivare för omgående start.

2026-03-10
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Rivning vid renovering och ombyggnation
Sortering och bortforsling av material
Grovstädning på byggarbetsplats

Kvalifikationer
Erfarenhet av rivningsarbete är meriterande
God arbetsmoral och punktlighet
Svenska eller engelska

Meriterande:

B-körkort
Erfarenhet från byggbranschen

Arbetsplats: Göteborg med omnejd.

Låter det intressant?
Skicka ett meddelande eller mail med kort info om dig själv och din erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: Info@mvpuls.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mv Puls Entreprenad AB (org.nr 559016-4918)

Jobbnummer
9786480

