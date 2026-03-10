Erfaren rivare sökes minst två 2 års erfarenhet
2026-03-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Rivare sökes
Vi söker nu rivare för omgående start.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Rivning vid renovering och ombyggnation
Sortering och bortforsling av material
Grovstädning på byggarbetsplatsKvalifikationer
Erfarenhet av rivningsarbete är meriterande
God arbetsmoral och punktlighet
Svenska eller engelska
Meriterande:
B-körkort
Erfarenhet från byggbranschen
Arbetsplats: Göteborg med omnejd.
Låter det intressant?
Skicka ett meddelande eller mail med kort info om dig själv och din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: Info@mvpuls.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
