Erfaren Revisionsmedarbetare till EY i Halmstad - Ernst & Young AB - Redovisningsekonomjobb i Halmstad

EY har en gedigen erfarenhet inom revisionsbranschen och våra kunder kan tryggt räkna med att vi levererar tillförlitliga bokslut, analyser och välgrundade finansiella yttringar. Det har aldrig förr varit så viktigt som på dagens marknad att tolka och reagera på komplex data. I din tjänst som senior revisor hos oss på EY använder du din yrkesskicklighet och erfarenhet för att förverkliga våra kunders förväntningar och hanterar dagligen komplexa granskningsåtgärder över ett brett spektrum av branscher och ansvarsområden.MöjlighetenDin primära uppgift är att förmedla revisionstjänster till våra kunder. Du kommer att utgöra en viktig kontakt när det kommer att lösa komplexa frågor. Allt eftersom du bygger din kunskap och erfarenhet kommer du att bli en trovärdig rådgivare med inflytande att påverka kunder och engagera arbetsteam med kunskap som kommer att påverka individer och företag.Dina huvudsakliga arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter kommer innefatta att leda fältarbete och team i revisionsuppdrag samt hålla goda kontaktytor och uppdatera nyckelpersoner om pågående revisionsarbete. Du kommer slutföra revisionsprocesser och rapportera högriskområden, engagera kunder och ge sakkunniga råd. Att förstå våra kunders unika ambitioner och behov samt dela med dig av dina insikter med kollegor för att bredda våra affärsrelationer där möjligheterna finns.För att lyckas behöver duSom person är du utåtriktad, har god samarbetsförmåga och har lätt för att bygga relationer. Du har en stark drivkraft och gillar att arbeta både i team och självständigt. Affärsmannaskap, initiativförmåga och handlingskraft är egenskaper som vi värdesätter.Kvalifikationer för tjänstenEn master- eller kandidatexamen inom redovisningAuktorisering är meriterande men inget kravErfarenhet av att leda planering, genomförande och revisionsrapportering samt finansiell rapporteringFlexibilitet att anpassa sig i en snabbt föränderlig miljöKörkort och tillgång till bilVi ser också gärna att duArbetat i liknande roller förutVad vi sökerDu kan förvänta dig mycket variation i denna roll, så du bör inneha förmågan att ta egna initiativ och söka möjligheter att förbättra våra nuvarande relationer och processer. Om du redo att ta över en del av våra kunders mest komplexa frågor så är denna roll för dig.Vad EY erbjuder digSom konsult hos EY får du arbeta med inspirerande och meningsfulla projekt med stort inflytande över din arbetsdag. Du kommer att vara en del av vårt globala nätverk av specialister i ett internationellt serviceområde. Dessutom kommer du att ingå i en miljö som betonar hög kvalitet och kunskapsutbyte. Sist men inte minst, vi erbjuder en stimulerande, inkluderande och trevlig arbetsmiljö.Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på ey.com/sv_se/careers, i sociala medier och på karriarbloggen.ey.com.Om ovan stämmer in på dig, ser vi gärna att du skickar in din ansökan till oss.Ansök nu.Sök senast den 30 april 2021. Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV, betyg från universitet och/eller annan utbildning samt ev. intyg från tidigare arbetsgivare. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Daniel Åkeborg på daniel.akeborg@se.ey.com . Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Emma Unger på emma.unger@se.ey.com