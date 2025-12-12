Erfaren revisionsmedarbetare med inriktning mot offentlig verksamhet | Lund
Brinner du för revision inom offentlig sektor? Vi söker en erfaren och engagerad revisionsmedarbetare med inriktning mot offentlig verksamhet till vårt team med placering i Lund. Hos oss får du ett varierande och självständigt arbete där engagemang, arbetsglädje, kundfokus, ansvarstagande och initiativförmåga värdesätts högt. Om du vill göra skillnad och utvecklas i en stimulerande miljö - då kan du vara den vi söker!
Möjligheten:
Du hjälper våra kunder att uppfylla sina rapporteringskrav genom att analysera och revidera bokslut samt förmedla insikter inom redovisning och rapportering. Ditt arbete syftar till att leverera revisionstjänster av högsta kvalitet. Med ökad kunskap och erfarenhet utvecklas du till en trovärdig rådgivare som kan påverka kunder och engagera team - främst inom offentlig sektor, såsom kommuner och regioner, men även inom privat verksamhet vid behov.
Ansvarsområden:
Ansvara för att genomföra revisionsuppdrag tillsammans med ditt team.
Upprätta god kontakt gentemot uppdragets nyckelpersoner och informera löpande om det pågående revisionsarbetet.
Avsluta revisionsprocesser på ett effektivt sätt.
Ständigt fördjupa din förståelse för aktuella regelverk och processer, samt dela med dig av din kunskap för att stödja och utveckla mer juniora kollegor.
Förstå våra kunders unika ambitioner och behov samt dela dina insikter med kollegor för att förbättra vårt arbete.
Färdigheter och egenskaper för framgång:
Du har ett stort intresse för samhällsutveckling och förståelse för politiskt styrda organisationer. Du trivs med ett högt tempo och nya utmaningar. Som utåtriktad och samarbetsvillig bygger du lätt relationer. Du har en stark drivkraft och arbetar bra både i team och självständigt, med fokus på affärsmannaskap och initiativförmåga.
Kvalifikationer för tjänsten:
Högskole- eller universitetsexamen med inriktning mot redovisning eller revision.
2-5 års relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom offentlig verksamhet.
Stark förmåga till kritiskt tänkande och analytisk problemlösning.
Hög integritet, god prioriteringsförmåga och anpassningsförmåga i en dynamisk och krävande arbetsmiljö.
Flytande i svenska och engelska (tal och skrift).
Vi ser gärna att du även har:
Entusiasm för att lära dig om våra kunders arbete inom offentlig verksamhet.
Ett långsiktigt mål att bli auktoriserad revisor och certifierad kommunal yrkesrevisor.
Vad vi erbjuder:
Kontinuerligt lärande: Utveckla färdigheter för framtiden.
Framgång på ditt sätt: Verktyg och flexibilitet för att göra skillnad.
Transformativt ledarskap: Insikter och coachning för att bli en ledare.
Inkluderande kultur: Accepterande av den du är och möjlighet att hjälpa andra.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Vänligen skicka in din ansökan senast den 15 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande med start från och med mitten på augusti. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Daniel Lantz på Daniel.Lantz@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
