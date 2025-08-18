Erfaren restaurangmedarbetare sökes till Home Hotel Tapto (40%tjänst)
Nordic Choice Commercial Services AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home Hotel är ett nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum.
Nu söker vi förstärkning till vår bar och restaurang på Home Hotel Tapto, ett stenkast från Stadion på Östermalm. Vi vill ha dig som vill bli en del av vår familj!
Vi söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare som har en utpräglad känsla för ordning och reda. Du är en person som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter din flexibilitet och förmåga att hantera ett högt arbetstempo.
Tjänsten:
• Visstidsanställning på 40% med möjlighet att arbeta mer.
• Arbetspassen är främst kvällstid.
Vad du kommer att göra:
• Ta hand om gästerna och visa dem vårt koncept där middag alltid ingår.
• Försäljning av dryck vid borden.
• Blanda drinkar och cocktails i baren.
• Arbeta tätt tillsammans med kollegor i köket, baren och receptionen.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel Tapto oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan och välkomna dig till vårt team. Tillsammans kan vi skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Home Hotel Tapto Jobbnummer
9463877