Erfaren rekryteringskonsult till flexibelt uppdrag
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-01-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Kristianstad
, Hässleholm
, Olofström
, Älmhult
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker nu en senior Talent Acquisition Partner för ett flexibelt och långsiktigt konsultuppdrag inom kvalificerad rekrytering. Uppdraget är timbaserat och passar dig som är etablerad konsult och vill kombinera detta uppdrag med andra åtaganden
Omfattning och uppläggUppdraget har en uppskattad grundomfattning om cirka 100 timmar under perioden 1 februari 2026 till 31 januari 2027.Arbetsinsatsen varierar över tid och uppgår normalt till cirka 10-20 timmar per rekrytering.Det finns möjlighet att utöka omfattningen upp till maximalt 500 timmar per år vid ökat behov.Uppdraget kan även förlängas genom option 1+1+1 år, vilket innebär möjlighet till samarbete upp till totalt fyra år Du utgår från kundens kontor i Kristianstad och har också möjlighet att arbeta delvis på distans
Om uppdragetDu stöttar beställaren i att hitta, utvärdera och anställa rätt kompetens i en organisation med flera bolag och komplex struktur. Rollen omfattar hela eller delar av rekryteringsprocessen, beroende på behov. Du arbetar nära chefer och beslutsfattare och förväntas agera både operativt och rådgivande
Dina arbetsuppgifterDriva och stödja rekryteringsprocesser från behovsanalys till tillsättning.Identifiera, attrahera och utvärdera kandidater till kvalificerade och komplexa roller.Säkerställa att rekryteringsarbetet sker i enlighet med gällande arbetsrätt och etablerade processer.Vara ett professionellt stöd till chefer och andra intressenter genom hela processen.
KravprofilErfarenhet av rekrytering inom kommunala fastighetsbolag eller motsvarande komplexa organisationer.Mycket god kunskap om gällande arbetsrätt och strukturerade rekryteringsprocesser.Genomfört minst fem rekryteringar till kommunala fastighetsbolag under de senaste tre åren.Dokumenterad utbildning inom HR, beteendevetenskap, psykologi eller motsvarande.Möjlighet att påbörja uppdraget inom två veckor efter tecknat avtal.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7002421-1773821". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
291 32 (visa karta
)
291 32 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9669764