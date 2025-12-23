Erfaren redovisningskonsult till växande och föränderlig organisation!
Trivs du i en roll där du får kombinera operativ redovisning med utveckling av processer och ta stort eget ansvar? Vill du få möjligheten att arbeta nära andra funktioner i en verksamhet som befinner sig mitt i en spännande tillväxtresa? Ansök här!
Vi söker en erfaren redovisningskonsult till ett brett och verksamhetsnära uppdrag i en organisation som befinner sig i en intensiv utvecklings- och tillväxtfas. Här byggs strukturer och processer parallellt med den dagliga verksamheten, vilket ger dig möjlighet att både bidra operativt och sätta din prägel på hur ekonomifunktionen utvecklas framåt.
I uppdraget arbetar du med löpande redovisning, avstämningar, periodiseringar samt månadsbokslut och rapportering. Du ansvarar även för momsavstämning och deklaration samt förberedelse av underlag till årsredovisning och revision. En viktig del av rollen är att aktivt delta i - och driva - förbättring och dokumentation av rutiner och processer, samt bidra i interna projekt såsom systembyten och redovisningsrelaterade utredningar.
Rollen innebär nära samarbete med business control och andra delar av verksamheten, där du fungerar som en naturlig kontaktpunkt för att säkerställa korrekt redovisning, uppföljning och analys. Uppdraget passar dig som är strukturerad, självgående och kommunikativ, och som trivs i en miljö där förändring, samarbete och gemensam problemlösning är en del av vardagen.
DETTA SÖKER VI
• Relevant ekonomisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning och bokslutsarbete
• God helhetsförståelse för redovisningsflöden
• Stark systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet av K3 (IFRS är meriterande)
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska
Uppdraget är placerat i Stockholm och innebär resor till annan ort cirka en gång per månad. Det finns även möjlighet till överrekrytering efter cirka sex månader, vilket förutsätter intresse för en långsiktig lösning.
Låter det som en tjänst för dig? Ansökan idag! Urval sker löpande och deadline för att skicka in din ansökan till tjänsten är den 8e januari 2026.
