Erfaren Redovisningskonsult till växande företag i Stockholm
2026-02-03
Beskrivning Vår klient i Stockholm befinner sig i en intensiv tillväxt- och utvecklingsfas där verksamheten byggs upp samtidigt som processer etableras och förfinas. För att stärka redovisningsteamet söker de nu en erfaren redovisningskonsult. Rollen innebär ett brett uppdrag med fokus på redovisning, bokslut och vidareutveckling av ekonomifunktionen, där konsulten arbetar operativt samtidigt som ett tydligt förbättrings- och utvecklingsfokus ingår. Som redovisningskonsult blir du en viktig länk mellan redovisning, business control och övriga delar av verksamheten för att säkerställa korrekt redovisning, uppföljning och analys av kostnader och avvikelser. Uppdraget kombinerar eget ansvar inom definierade områden med nära samarbete i team, där kunskapsdelning och gemensam problemlösning är centrala arbetsmetoder.
Arbetsuppgifter Som redovisningskonsult ansvarar du för den löpande redovisningen, inklusive avstämningar och periodiseringar, samt för månadsbokslut och rapportering. Du förbereder underlag till årsredovisning och revision och ansvarar för avstämning och deklaration av moms. Rollen innefattar även stöd i interna projekt, exempelvis systembyten och redovisningsrelaterade utredningar, samt ett aktivt deltagande i att utveckla, förbättra och dokumentera rutiner och processer inom ekonomifunktionen.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande relevant erfarenhet
Cirka 5-10 års erfarenhet från liknande redovisningsroller
God helhetsförståelse för redovisningsflödet
Erfarenhet av systembyten och stort systemintresse
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper inom K3
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av fixed assets
Erfarenhet av arbete med höga transaktionsvolymer
Van vid och trivs i en föränderlig miljö
Meriterande kvalifikationer
Tidigare deltagande i systemimplementeringar eller interna förbättringsprojekt
Erfarenhet av SAP S/4HANA
Goda kunskaper IFRS
Villkor Placering på vår klient i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas pågå preliminärt mellan den 1 mars och 31 maj.
Om du är redo att ta dig an en roll som redovisningskonsult och bidra till att utveckla och effektivisera ekonomifunktionen i en expansiv och dynamisk miljö, tveka inte att söka. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot din ansökan!
