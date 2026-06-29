Erfaren Redovisningskonsult till UCS One Business - passion för utveckling
Great Business Group Sales Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-06-29
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UCS One Business söker nu en senior redovisningsekonom som vill kombinera kvalificerat ekonomiarbete med rådgivning, utveckling och möjligheten att coacha och stötta våra juniora konsulter. Här får du en nyckelroll i ett växande team där din kompetens gör skillnad varje dag – både för våra kunder och dina kollegor.
Om rollen
Hos oss får du som senior redovisningsekonom en central roll i teamet och blir en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Du ansvarar för egna kunduppdrag, fungerar som rådgivare till kunderna och bidrar aktivt till att utveckla både våra arbetssätt och vårt kunderbjudande. Samtidigt delar du med dig av din kunskap och fungerar som mentor & coach för våra juniora konsulter.
Rollen innebär ett brett ansvar som sträcker sig från enklare bokslut och årsredovisningar till mer avancerade koncernredovisningar. Ditt uppdrag omfattar bland annat:
Månads- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisningar och deklarationer
Avstämningar och analyser
Effektivisering och utveckling av ekonomiska processer
Rådgivning och kundkontakt
Coachning och stöd till juniora konsulter
Du rapporterar till teamledare och blir en del av ett prestigelöst och lösningsorienterat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig med några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och känner dig trygg med bokslut, årsredovisningar och deklarationer.
Du har en stabil grund att stå på men är samtidigt nyfiken och vill fortsätta utvecklas. Har du erfarenhet av koncernredovisning och ett intresse för system och digitalisering ser vi det som meriterande.
För att trivas i rollen behöver du inte bara vara en skicklig redovisningsekonom – du behöver också tycka om att utveckla människor. Vi söker dig som gärna delar med dig av din kunskap, coachar juniora kollegor och bidrar till att höja kompetensen i teamet.
Vem är vi och vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av gemenskap, glädje och en familjär känsla. Vi tror på frihet under ansvar och ger dig stora möjligheter att påverka både din egen vardag och hur vi tillsammans utvecklar verksamheten.
UCS One Business är en del av UCS Group och en engagerad konsultbyrå som hjälper både stora och små företag med tjänster inom ekonomi, lön, HR och affärssystem. Med drygt 80 medarbetare i Linköping och Norrköping och kunder över hela landet har vi etablerat oss som en trygg och kunnig partner.
Hur låter det här för dig? Vi hoppas du känner dig lockad!
Har du inte varit konsult tidigare ber vi dig att läsa igenom stycket nedanför, annars är det bara att skicka in din ansökan direkt. CV såklart men vi vill även att du skriver några rader om varför just du är rätt spelare i vårt gäng. Välkommen✨
Frågor ställer du till vår rekryteringspartner, Elin Malke på Great Group. Hennes uppgifter 👇🏼 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7964793-2074471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Great Business Group Sales Sweden AB
(org.nr 559222-5220), https://greatgroup.teamtailor.com
582 22 LINKOPING Arbetsplats
Great Group Jobbnummer
9982447