Erfaren Redovisningskonsult till Sorsele
Revisorcompaniet Hfm AB / Redovisningsekonomjobb / Sorsele
2026-04-09
Visa alla jobb hos Revisorcompaniet Hfm AB i Sorsele
RevisorCompaniet är ett tjänsteföretag som med erfarenhet och kompetens hjälper våra kunder med rådgivning, redovisning och revision.
Företaget bildades 2002 och finns idag i Skellefteå, Malå, Stockholm, Sorsele, Arjeplog, Lycksele, Bureå, Hemavan och Storuman. Vi är tillsammans 35 anställda på dessa orter, flera av oss med lång erfarenhet inom branschen.
Vi vill hjälpa företagsamma människor att förverkliga sina drömmar! Vi erbjuder därför tjänster av hög kvalitet nära kunden såsom rådgivning, redovisning och revision. Våra kunder är verksamma inom de flesta branscher och består huvudsakligen av ägarledda företag. Vi arbetar med moderna och effektiva hjälpmedel för att kunna göra högkvalitativa jobb till konkurrenskraftigt pris.
RevisorCompaniet är medlem i ecovis som är ett internationellt nätverk och flera av våra medarbetare är auktoriserade via FAR.
Redovisningskonsult till vårt Sorselekontor
Nu söker vi dig som vill arbeta som redovisningskonsult för några av våra spännande kundföretag vid vårt kontor i vackra Sorsele, kommunen som erbjuder ett aktivt friluftsliv med storslagen natur samtidigt som du kan dra fördel av närheten och enkelheten som ett mindre samhälle erbjuder.
Vi tror att du är flexibel och noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Vidare tror vi även att du är strukturerad, ambitiös i ditt arbetssätt och självständig i ditt arbete. Då du kommer att arbeta mot kunder ser vi gärna att du är en person som är social och har ett lösningsorienterat och affärsmässigt tänk.Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara sköta löpande bokföring, månadsrapportering, framtagning av skattedeklarationer, årsbokslut och upprättande av årsredovisning under eget kundansvar. Vi arbetar huvudsakligen med ett digitalt arbetssätt.
Beroende på din bakgrund och dina erfarenheter kommer det finnas möjlighet till andra arbetsuppgifter enligt dina önskemål, såsom inriktning mot utländska kunder eller som lönespecialist. Vid intresse finns även möjlighet att periodvis jobba vid något av våra andra kontor i Sverige. Kvalifikationer
• Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Vi söker dig som kan och vågar ta eget ansvar
• Vi ser helst att du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder
• 37,5 timmars arbetsvecka i genomsnitt under året
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till årlig bonus
• Löpande utbildning och aktiviteter för personalen
• Friskvårdsbidrag
Anställningsvillkor
• Tillträde enligt överenskommelse
• Heltid i första hand
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobb@revisorcompaniet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisingskonsult Sorsele". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revisorcompaniet Hfm AB
924 31 SORSELE
