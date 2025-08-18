Erfaren redovisningskonsult till redovisningsbyrån Erika Thörnäs
2025-08-18
ERFAREN REDOVISNINGSKONSULT TILL REDOVISNINGSBYRÅN ERIKA THÖRNÄS
Nu söker Eterni efter en redovisningskonsult till vår kund Redovisningsbyrån Erika Thörnäs i Vänersborg. Gillar du siffror och trivs i en familjär miljö tillsammans med härliga kollegor samtidigt som du är självgående och produktiv? Fortsätt då att läsa!Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult kommer du att arbeta med löpande bokföring för både aktiebolag och enskilda firmor. Du ansvarar för hanteringen av såväl digitala som fysiska underlag och sköter månads-, kvartals- och årsbokslut. Vidare ingår upprättande av skattedeklarationer samt deklarationer för både privatpersoner (INK1) och företag (INK2). Du kommer också att hålla bokslutsmöten med kunder för att presentera resultat och ge kvalificerad rådgivning. Löpande bokföring i aktiebolag och enskilda firmor
Hantering av digitala och fysiska underlag
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Skattedeklarationer
INK1 och INK2 deklarationer
Bokslutsmöten
Vi ser även att du gärna har erfarenhet inom Visma administration, Visma lön, Wolters Kluwer Skatt & Bokslut, Office-paketet, Visma E-ekonomi och Fortnox.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen som redovisningskonsult är du stresstålig, produktiv och har en positiv inställning. Du trivs med att samarbeta och har lätt för att bygga goda relationer med både kollegor och kunder. Du är självgående och har självständigt ansvarat för dina kunders bokföring, deklarationer, bokslut och årsredovisningar. Din förmåga att hantera kundrelationer och leverera högkvalitativa tjänster är avgörande för att du ska trivas och lyckas i denna roll.
Krav för tjänsten:
5 års branschvana
Självgående
Meriterande:Erfarenhet i bygg- och entreprenadbranschen i moms och skattesyfte
Erfarenhet i Fastighetsbranschen i moms och skattesyfte
Arbetat med löneupplägg
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som redovisningskonsult är en direktrekrytering där du blir anställd av Redovisningsbyrån Erika Thörnäs AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Amanda Olsson på via 0738-617236 eller amanda.olsson@eterni.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.redovisa.net/ Arbetsplats
Redovisningsbyrån Erika Thörnäs AB Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9462478