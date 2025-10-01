Erfaren redovisningskonsult till Rådgivarna i Sjuhärad
Är du ekonom med intresse för den gröna näringen? Vår avdelning för företagsrådgivning och redovisning expanderar och för att kunna ta hand om alla kunder behöver vi bli fler.
Vi söker en engagerad och kunnig redovisningskonsult med flera års erfarenhet inom redovisning till små och medelstora företag. Merparten av våra kunder är enskilda firmor men vi ser en ökning av aktiebolagskunder, så både K1 & K2-regelverken.
Hos oss kommer du att arbeta med ekonomisk rådgivning, redovisning och årstjänster för lantbrukare inom jord- och skogsbruk, främst enskilda firmor men även andra landsbygdsföretag där bolagsform kan variera. Du kommer att vara en nyckelperson som hjälper våra kunder att förstå sin ekonomi och fatta välgrundade beslut som bidrar till deras långsiktiga framgång.
Du ingår i en grupp med redovisningskonsulter och företagsrådgivare. I samma byggnad har du kollegor som arbetar som växtodlings- och husdjursrådgivare. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en helhetslösning vilket innebär ett nära samarbete med såväl kollegorna i redovisningsteamet som våra övriga rådgivare. Vi är måna om att hitta rätt person som trivs i det personliga mötet med såväl kunder som kollegor.
Om dig
Du är utbildad redovisningskonsult och har flera års erfarenhet av yrket. Som person har du lätt för att samarbeta och vinna kollegors och kunders förtroende. Vi känner våra kunder väl och jobbar nära dem, vi tar ett stort ansvar för goda relationer. Vi delar kunskap med varandra inom teamet och ser tillsammans till att hålla en hög kunskapsnivå. Det är meriterande med erfarenhet från gröna näringar och olika företagsformer.
Vi erbjuder
Vi har en bred verksamhet inom ekonomi, växtodling, skog och animalieproduktion i Rådgivarna. Vi har ett nära samarbete med Hushållningssällskapet Sjuhärad där det bedrivs forskning och försöksverksamhet samt utbildning genom Strömma Naturbrukscentrum. Huvudkontoret finns på Landsbygdens Rådgivningscentrum i Länghem några mil från Borås. Vi har även kontor i Ulricehamn och på vår skola utanför Sätila. Vi erbjuder en fantastisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och korta beslutsvägar.
Vänligen skicka in ditt CV och personliga brev senast 30 november till anna.bredberg@radgivarna.nu
Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
