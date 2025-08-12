Erfaren redovisningskonsult till modern redovisningsbyrå
Erfaren redovisningskonsult till modern redovisningsbyrå - unik möjlighet i Hudiksvall
Vill du vara med och bygga upp en ny och modern redovisningsbyrå i Hudiksvall? Slipp Redovisning expanderar, och vi söker nu en erfaren redovisningskonsult som vill vara med och starta upp Slipp Redovisning Hudiksvall. Detta är en unik möjlighet att vara en nyckelperson i etableringen av en ny verksamhet, där du även har möjlighet att bli delägare.
Slipp Redovisning är en av Sveriges mest moderna, digitala och effektiva redovisningsbyråer. Vårt koncept bygger på teknik, automation och innovation för att skapa maximalt effektiva flöden - både för oss och för våra kunder. Idag har vi ca. 40 franchisetagare och cirka 90 redovisningskonsulter runt om i Sverige.
Det är viktigt att tydliggöra att detta är ett nytt franchisekontor i Hudiksvall och att det inte är Slipp Redovisnings huvudkontor som rekryterar. Dock kommer vi ha möjlighet att arbeta från de nyrenoverade, centralt belägna lokalerna där även huvudkontoret för Slipp Redovisning är beläget.
Kontoret i Hudiksvall kommer även att ledas av Thomas Höjland som sedan 2022 drivit Slipp Redovisning i Sundsvall med stor framgång och en stadig tillväxt. Nu vill vi göra samma resa i Hudiksvall - och söker därför en driven och erfaren redovisningskonsult som vill vara med på denna utvecklingsresa.
Om rollen
I rollen som redovisningskonsult hos oss får du en ansvarsfull och självständig roll där du kommer att arbeta med hela redovisningsprocessen för våra kunder. Du får chansen att bygga upp och utveckla verksamheten i Hudiksvall tillsammans med oss, och för rätt person finns möjlighet att bli delägare.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Löpande bokföring och redovisning
Upprättande av bokslut och årsredovisningar
Deklarationer och skatterådgivning
Lönehantering
Kundrådgivning och affärsutveckling
Medverka i utvecklingen av Slipp Redovisning Hudiksvall
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
En utbildning inom ekonomi
Flerårig erfarenhet inom redovisning
Erfarenhet av att självständigt upprätta bokslut och årsredovisningar
Ett affärsmässigt och rådgivande förhållningssätt gentemot kunder
En god förståelse för digitala redovisningsverktyg
God kommunikationsförmåga
En stark drivkraft och förmåga att arbeta självständigt
Har du tidigare erfarenhet som redovisningskonsult och känner dig trygg i en rådgivande roll? Är du en entreprenörstyp som vill vara med och bygga upp en verksamhet? Då är det här en unik chans för dig!
Vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett modernt och expansivt redovisningskoncept. Utöver det erbjuder vi:
Möjlighet till delägarskap - för rätt person finns chansen att bli delägare i verksamheten.
Flexibla arbetstider - vi erbjuder möjligheten att arbeta på distans vid behov.
Kontinuerlig utveckling - vi satsar på kompetensutveckling och erbjuder tydliga karriärvägar.
Ett socialt och engagerat arbetsklimat - vi värdesätter gemenskap och har regelbundna sociala aktiviteter.
Moderna och nyrenoverade lokaler - vi kommer att sitta i centralt belägna lokaler där även Slipp Redovisnings huvudkontor finns.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Placering: Hudiksvall.
Ansökan ska vara inne senast den 14 september. Vi kommer dock att genomföra intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
