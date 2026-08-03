Erfaren redovisningskonsult till familjärt företag

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Redovisningsekonomjobb / Luleå
2026-08-03


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Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige

Vill du arbeta nära kunder i en flexibel och familjär miljö där balans i livet prioriteras? På uppdrag av vår kund Ekonomteamet söker vi en erfaren redovisningskonsult som vill ta eget ansvar och utvecklas i sin roll.

Ekonomteamet är en personlig redovisningsbyrå med sitt säte i Gällivare som värdesätter långsiktiga relationer – både med kunder och medarbetare. De erbjuder en timme friskvård varje dag, flexibla arbetstider och möjligheten att anpassa din sysselsättningsgrad. Under hösten etablerar Ekonomteamet även ett nytt kontor i Luleå och söker därför redovisningskonsulter som vill vara med från starten och bidra till uppbyggnaden av verksamheten där.
I rollen som redovisningskonsult ansvarar du för dina egna kunder, som främst består av små och medelstora företag inom olika branscher. Dina arbetsuppgifter omfattar löpande bokföring, avstämningar, bokslut, årsredovisningar och rådgivning. Du arbetar självständigt med stort eget ansvar samtidigt som du har en nära och långsiktig dialog med dina kunder för att stötta deras ekonomiska utveckling.
DETTA SÖKER VI
Är en självständig och erfaren redovisningskonsult
Snabbt kan ta ansvar för egna kunder och driva arbetet framåt
Har erfarenhet av K2 och gärna K3
Har erfarenhet av kundansvar och konsultrollen
Det är meriterande om du har arbetat i Fortnox

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse och kommer att inledas med en provanställning.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
StudentConsulting Sweden AB (publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta)
972 54  LULEÅ

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Henna Vaalto
henna.vaalto@studentconsulting.com

Jobbnummer
10019513

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