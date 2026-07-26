Erfaren redovisningskonsult till familjärt företag
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Redovisningsekonomjobb / Gällivare Visa alla redovisningsekonomjobb i Gällivare
2026-07-26
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära kunder i en flexibel och familjär miljö där balans i livet prioriteras? På uppdrag av vår kund Ekonomteamet söker vi en erfaren redovisningskonsult som vill ta eget ansvar och utvecklas i sin roll.
Ekonomteamet är en personlig redovisningsbyrå i Gällivare som värdesätter långsiktiga relationer – både med kunder och medarbetare. De erbjuder en timme friskvård varje dag, flexibla arbetstider och möjligheten att anpassa din sysselsättningsgrad
I rollen som redovisningskonsult ansvarar du för dina egna kunder, som främst består av små till medelstora företag inom olika branscher. Dina arbetsuppgifter inkluderar löpande bokföring, avstämningar, bokslut, årsredovisningar samt rådgivning till kunder. Du arbetar självständigt och har en nära dialog med dina klienter.
DETTA SÖKER VI
Är en självständig och erfaren redovisningskonsult
Snabbt kan ta ansvar för egna kunder och driva arbetet framåt
Har erfarenhet av K2 och gärna K3
Har erfarenhet av kundansvar och konsultrollen
Det är meriterande om du har arbetat i Fortnox
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse och kommer att inledas med en provanställning.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Klockaregatan 3A (visa karta
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982 36 GÄLLIVARE Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
10011590