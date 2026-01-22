Erfaren redovisningskonsult till Aspia, Eskilstuna
2026-01-22
Är du en ambitiös och engagerad redovisningskonsult som är bra på att bygga och bibehålla långsiktiga relationer? Följ med oss på vår spännande resa! Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning, och erbjuder våra kunder en mängd företagsnära tjänster. Vi söker nu en erfaren redovisningskonsult till vårt kontor i Eskilstuna som vill vara med och utveckla både våra kunders företagande och våra medarbetare.
Om rollen:
Som redovisningskonsult hos oss har du en omväxlande och självständig roll. Du arbetar på uppdrag av kund och arbetet utförs på kontoret eller förlagt ute hos kund. Du stödjer och coachar mer juniora kollegor i uppdragen och har stort ansvar för att kunden är nöjd och att kvaliteten i vår leverans är hög.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
- Kvalitetssäkra periodbokslut
- Upprätta bokslut och årsredovisningar
- Upprättande av inkomstdeklarationer för privatpersoner och juridiska personer
- Löpande rapporteringar till kund
- Konsultationer och kundrådgivning
Hos oss får du en familjär miljö, duktiga och kvalitetsmedvetna kollegor som gillar kombinationen av ekonomi och kundvård. Vi jobbar i en inkluderande, rolig och kreativ miljö, där vi tar gemensamt ansvar och stöttar varandra.
Vem är du?
En lämplig bakgrund för denna tjänst inom redovisning är att du:
- Innehar högskoleutbildning inom ekonomi, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning.
- har tidigare erfarenhet av motsvarande arbete, gärna från redovisnings- eller revisionsbyrå.
- har minst 3-4 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete med vana att upprätta bokslut, inkomstdeklarationer och årsredovisningar.
- har arbetat självgående i ovanstående uppgifter.
- är flytande i svenska, såväl i tal som skrift.
För att du ska trivas i rollen som redovisningskonsult och utvecklas inom vår organisation tror vi att du är en driven och ansvarstagande person, som gillar samarbete och trivs att arbeta i team. Vi ser gärna att du har ett marknadsintresse och trivs i mötet med kunden. Du har förmågan att hantera ett stort flöde samt strukturera och prioritera mellan dina arbetsuppgifter. Vidare ser vi även att du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö där du kan vara med och påverka.
Du erbjuds!
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om att privatliv och arbetsliv ska fungera. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, samt kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Praktiskt om tjänsten:
Placeringsort: Eskilstuna Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och besvara våra urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Kontakt:
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chefer, Erika Lavrell, erika.lavrell@aspia.se
och Johanna Modin, johanna.modin@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Ellinor Bergström: ellinor.bergstrom@aspia.se
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
