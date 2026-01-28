Erfaren Redovisningsekonom till utvecklande uppdrag i tillväxtbolag
2026-01-28
Vi söker nu en erfaren Redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos ett bolag i stark utvecklings- och tillväxtfas. Verksamheten byggs upp parallellt med att strukturer, rutiner och processer etableras och förfinas. Uppdraget passar dig som vill arbeta både operativt och utvecklingsorienterat i en föränderlig miljö.
I rollen blir du en viktig del av redovisningsteamet och fungerar som en naturlig samverkanspunkt mellan redovisning, business control och övriga delar av organisationen. Fokus ligger på korrekt redovisning, uppföljning samt förbättring av arbetssätt och processer.Dina arbetsuppgifter
Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar
Månadsbokslut och rapportering
Momsavstämning och momsdeklaration
Förberedelse av underlag till årsredovisning och revision
Hantering av anläggningstillgångar (fixed assets)
Stöd i interna projekt, exempelvis systembyten och redovisningsrelaterade utredningar
Aktivt deltagande i utveckling, förbättring och dokumentation av rutiner och processer inom ekonomifunktionen
KvalifikationerSkall-krav
Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande relevant erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
God helhetsförståelse för redovisningsflödet
Erfarenhet av månadsbokslut och rapportering
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i K3
Erfarenhet av arbete med höga transaktionsvolymer
Erfarenhet av anläggningstillgångar (fixed assets)
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift (arbetsspråket är engelska)
Meriterande
Erfarenhet av systembyten
Erfarenhet av SAP S/4HANA
Kunskap inom IFRS
Vana av att arbeta i en snabbföränderlig miljöAnställningsvillkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Omfattning: Heltid, 100 %
Startdatum: 24 februari 2026 med möjlighet till anställning hos kund efter viss tids inhyrning
Arbetsort: Boden
För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
