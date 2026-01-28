Erfaren Redovisningsekonom till utvecklande uppdrag i tillväxtbolag

Redovisningsekonomjobb / Boden
2026-01-28


Publiceringsdatum
2026-01-28

Beskrivning
Vi söker nu en erfaren Redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos ett bolag i stark utvecklings- och tillväxtfas. Verksamheten byggs upp parallellt med att strukturer, rutiner och processer etableras och förfinas. Uppdraget passar dig som vill arbeta både operativt och utvecklingsorienterat i en föränderlig miljö.
I rollen blir du en viktig del av redovisningsteamet och fungerar som en naturlig samverkanspunkt mellan redovisning, business control och övriga delar av organisationen. Fokus ligger på korrekt redovisning, uppföljning samt förbättring av arbetssätt och processer.

Dina arbetsuppgifter
Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar

Månadsbokslut och rapportering

Momsavstämning och momsdeklaration

Förberedelse av underlag till årsredovisning och revision

Hantering av anläggningstillgångar (fixed assets)

Stöd i interna projekt, exempelvis systembyten och redovisningsrelaterade utredningar

Aktivt deltagande i utveckling, förbättring och dokumentation av rutiner och processer inom ekonomifunktionen

KvalifikationerSkall-krav
Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande relevant erfarenhet

Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete

God helhetsförståelse för redovisningsflödet

Erfarenhet av månadsbokslut och rapportering

Mycket goda kunskaper i Excel

Goda kunskaper i K3

Erfarenhet av arbete med höga transaktionsvolymer

Erfarenhet av anläggningstillgångar (fixed assets)

Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift (arbetsspråket är engelska)

Meriterande
Erfarenhet av systembyten

Erfarenhet av SAP S/4HANA

Kunskap inom IFRS

Vana av att arbeta i en snabbföränderlig miljö

Anställningsvillkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Omfattning: Heltid, 100 %

Startdatum: 24 februari 2026 med möjlighet till anställning hos kund efter viss tids inhyrning

Arbetsort: Boden

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Sista dag att ansöka är 2026-02-16
