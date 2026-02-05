Erfaren Redovisningsekonom till Makita Sverige
TNG Group AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-02-05
Makita erbjuder en bred redovisningsroll i ett prestigelöst team med hjärtat på rätta stället!
Är du redovisningsekonom och söker en varm och hjälpsam arbetsmiljö i Stockholm? Då kan Makita vara din nästa arbetsplats. Hos oss finns utrymme att växa och påverka, särskilt för dig som är nyfiken på att vara med på vår framtida systemresa. Du kommer att arbeta med klassisk redovisning i ett systemlandskap som idag är manuellt, men där vi står inför en större implementering inom några år. Här finns alltså möjligheten att både bidra och utvecklas.
Ditt anställningserbjudande
Makita är ett värdestyrt marknadsledande företag med produkter som ligger i framkant i fråga om innovation och kvalitet. Du kommer att vara en del av en personalstyrka där din åsikt och input är värdefull. Vår arbetsmiljö präglas av nära samarbete, prestigelöshet och viljan att hjälpa varandra. Du får möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och processer i samband med vår kommande systemimplementation.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Du får en bred roll inom redovisning, där du bland annat kommer att:
Hantera leverantörs- och kundreskontra med fokus på leverantörsreskontra
Bokföring och avstämningar
Delta i månads- och årsbokslut
Momsrapportering i SEK och EUR
Göra intäktsredovisning och periodiseringar
Stötta i rapportering till koncern och myndigheter
Div administration som tex avtal och billeasing
Utveckla och dokumentera processer inför kommande systemimplementation
Vara en kollegial backup inom teamet
Arbetet sker idag i ett manuellt systemflöde med inslag av workarounds, vilket kräver noggrannhet och tålamod.
Värt att veta
Makita är en varm och välkomnande arbetsplats. Du blir en del av ett team på cirka 70 engagerade kollegor som ser fram emot att lära känna dig. I din roll kommer nätverkande att vara en viktig del för att skapa de bästa förutsättningarna för framgång - och med så många trevliga kollegor blir det både inspirerande och roligt! Du jobbar från vårt kontor i Upplands Väsby där vi sitter i ljusa och fina lokaler. Busshållplats finns ett stenkast från dörren och kommer du med egen bil så finns det gott om parkeringsplatser.
Vi arbetar i dag enligt K2, men kommer gå över till K3. SAP kommer att införas under kommande tvåårsperiod. Bokföring sker i euro men fakturering i SEK, vilket innebär viss komplexitet i moms- och valutahantering.
Våra förväntningar
För att lyckas i rollen har du en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet, samt flera års praktisk vana av kvalificerat redovisningsarbete där bokslut är inkluderat. Du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift, då du kommer att kommunicera med kollegor i såväl Finland som Japan. Har du dessutom erfarenhet av att bokföra i euro är det ett stort plus. Du som söker har mycket god kunskaper i excel (pivotnivå) och vi ser gärna att du har erfarenhet av SAP.
Som person är du noggrann, nyfiken och prestigelös. Du har inga problem att kavla upp ärmarna när det behövs och du hjälper gärna en kollega. Du trivs i en föränderlig miljö där inte allt är på plats ännu, och du har tålamod nog att hantera manuella moment och hitta lösningar när systemen inte räcker till. Självklart är du också ansvarstagande och van att hålla deadlines, särskilt under bokslutstider.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
