Erfaren Redovisningsekonom till kommun södra Stockholm.
Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
N söker vi en erfaren Redovisningsekonom till vår kund i södra Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2026-05-18
• Längd: 27-02-28
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Det finns möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Vår kund skall byta ekonomisystem från Unit 4 till Raindance. Under tiden som ordinarie medarbetare jobbar i projektet så behöver de en konsultlösning inom redovisningen. Med erfarenhet av tyngre bokslut och koncernredovisning gentemot kommunens olika bolag.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Tanken är att ha upplärning före semestrarna så att konsulten kan börja avlasta under andra halvan av augusti då det drar igång med tester av det nya ekonomisystemet.
• Du kommer att behöva arbeta med delårsbokslut per augusti samt årsbokslutet.
• De har Unit4 ERP idag och ska byta till Raindance, du som konsult kommer att avlasta ordinarie personal som ska medverka i testning och införande av Raindance.
• Annars sedvanlig arbetsuppgifter för en Redovisningsekonom.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Högskoleutbildning med inriktning ekonomi och redovisning.
• Goda datakunskaper: i MS Office, särskilt Excel.
• Goda kunskaper i något/några av de vanligt förekommande ekonomisystem (t.ex. Raindance SAP, Prosit, Unit 4 ERP, Balans).
• Du har minst 3-5 års yrkeserfarenhet inom redovisning.
• Du har erfarenhet av tyngre bokslut och koncernredovisning.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet från likande arbetsuppgifter från en kommun.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9896153