Erfaren redovisningsekonom till heltidstjänst i Bromma

Kleni AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-09-02


Vi söker en erfaren redovisningsekonom till heltidstjänst i Bromma

Vi söker dig som är en mycket erfaren redovisningsekonom och som vill arbeta i en bred roll med både redovisning och lönehantering för externa klienter och interna bolag.

Du är självgående, noggrann och har god systemvana.

Publiceringsdatum
2025-09-02

Dina arbetsuppgifter
• Löpande bokföring och redovisning för externa kunder

• Månads-, kvartals- och årsbokslut

• Upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer

• Kund- och leverantörsreskontra

• Avstämningar och rapportering

• Moms- och skattedeklarationer

• Lönehantering för olika typer av kunder

• Kontakt med myndigheter (Skatteverket, Bolagsverket m.fl.)

• Rådgivning till kunder inom ekonomi och redovisning

Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning

• God kunskap inom löneadministration

• Mycket goda kunskaper i Hogia och Fortnox

• Erfarenhet av att arbeta med flera olika kunder parallellt

• Självständig i hela redovisningsprocessen

• God svenska i tal och skrift

Om tjänsten
• Tjänst: Heltid

• Placering: Bromma

• Start: Enligt överenskommelse

Är du en engagerad och noggrann redovisningsekonom som trivs med kundkontakt och varierande arbetsuppgifter? Skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/13".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kleni AB (org.nr 556921-4249)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kleni AB

Jobbnummer
9488634

