Erfaren redovisningsekonom till heltidstjänst i Bromma
Kleni AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kleni AB i Stockholm
, Sollentuna
, Håbo
, Nynäshamn
, Knivsta
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren redovisningsekonom till heltidstjänst i Bromma
Vi söker dig som är en mycket erfaren redovisningsekonom och som vill arbeta i en bred roll med både redovisning och lönehantering för externa klienter och interna bolag.
Du är självgående, noggrann och har god systemvana.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
• Löpande bokföring och redovisning för externa kunder
• Månads-, kvartals- och årsbokslut
• Upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer
• Kund- och leverantörsreskontra
• Avstämningar och rapportering
• Moms- och skattedeklarationer
• Lönehantering för olika typer av kunder
• Kontakt med myndigheter (Skatteverket, Bolagsverket m.fl.)
• Rådgivning till kunder inom ekonomi och redovisningKvalifikationer
• Flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning
• God kunskap inom löneadministration
• Mycket goda kunskaper i Hogia och Fortnox
• Erfarenhet av att arbeta med flera olika kunder parallellt
• Självständig i hela redovisningsprocessen
• God svenska i tal och skriftOm tjänsten
• Tjänst: Heltid
• Placering: Bromma
• Start: Enligt överenskommelse
Är du en engagerad och noggrann redovisningsekonom som trivs med kundkontakt och varierande arbetsuppgifter? Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/13". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kleni AB
(org.nr 556921-4249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kleni AB Jobbnummer
9488634