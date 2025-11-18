Erfaren Redovisningsekonom till Blomsterlandet
Kontorsbemanning Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-11-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kontorsbemanning Sverige AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
För rekrytering till vårt trevliga kundföretag Blomsterlandet Sveriges huvudkontor i Mölnlycke söker vi nu en erfaren och analytisk redovisningsekonom med bred kompetens.
Rollen innebär att arbeta med bokslut, deklarationer, årsredovisningar samt ekonomiska analyser kopplade till lagerhantering och fakturamatchning. Med tiden kommer man även att ta ansvar för rapportering till en större koncern och bidra till koncernredovisningen. Rollen innebär en nyckelroll i ekonomifunktionen och man kommer vara en viktig kontaktperson gentemot olika avdelningschefer och på sikt till moderbolaget.Publiceringsdatum2025-11-18Kvalifikationer
• Universitetsexamen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
• Minst 5 års relevant erfarenhet inom redovisning
• Gedigen erfarenhet av bokslutsarbete, deklarationer, årsredovisningar, lagerredovisning och fakturamatchning
• Viss erfarenhet av koncernredovisning och rapportering till moderbolag
• Meriterande med erfarenhet av affärssystemet IFS
• Mycket goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av BI-system eller liknande analysverktyg
• God kommunikativ förmåga och van att hålla analysmöten med olika chefer såsom IT-chef, inköpschef och marknadschef och på sikt även kontakt med moderbolagets ekonomiavdelning
• Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Vi söker Dig som är självständig och initiativtagande samtidigt som du är strukturerad och noggrann. Du blir del av att ett härligt ekonomiteam på ca 10 personer så god samarbetsförmåga och flexibilitet är viktigt. Man kommer att ha mycket kontaktytor både internt och externt vilket ställer krav på en god kommunikativ förmåga. Vidare skall man ha ett affärsmässigt tänk och en helhetsförståelse för verksamheten.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan omgående. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kontorsbemanning Sverige AB
(org.nr 556418-7036) Arbetsplats
Kontorsbemanning AB Jobbnummer
9609695