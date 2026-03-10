Erfaren redovisningsekonom 50% sökes till uppdrag
2026-03-10
Till ett konsultuppdrag söker vi nu en person med gedigen erfarenhet av svensk redovisning, bokslut och arbete med interna processer på ett större företag.
Det aktuella företaget är en del av en stor internationell koncern med kontor beläget i centrala Göteborg.
Uppdraget är en halvtidstjänst med start i början av mars och beräknas pågå minst 6 månader med möjlighet till förlängning. Du kommer ha ett tätt samarbete med företagets ekonomichef, inköpsavdelning och övriga intressenter på bolaget. Rollen innebär också att arbeta med företagets processer, rutiner och interna kontroller. Tidigare erfarenhet av arbete med SOX är meriterande. Det är meriterande om du har arbetat i affärssystemet SAP .
Du som söker har relevant utbildning inom ekonomi samt 6-7 års erfarenhet av att arbeta med redovisning och bokslut gärna ifrån ett större internationellt företag. Vi ser gärna att du har en bred kompetens genom hela processerna i ett företags ekonomiska flöde. Du som söker pratar och skriver engelska obehindrat.
Som person skall du vara professionell, strukturerad, noggrann och bra på att samarbeta.
