Erfaren Redovisnings/projektekonom till myndighet Stockholm.

2025-12-30
Nu söker vi en erfaren Redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos vår kund som är en högskola i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 12e januari
• Längd 3 månader, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka.
Som ekonom hos oss kommer du att arbeta med den ekonomiska handläggningen av forskningsprojekt och stödja forskare/projektledare i hela projektcykeln, från ansökan till avslutade projekt med fokus på ekonomiadministrativa uppgifter. Arbetet sker i nära samarbete med skolans forskare/projektledare. I arbetet ingår uppgifter så som: rådgivning och stöd i kalkyl inför ansökningar, projektbudgetering efter beviljade ansökningar, bokföring, bokslut samt uppföljning av intäkter och kostnader inom bidragsprojekt, finansiell rapportering till finansiärer
Dina arbetsuppgifter i huvudsakDina arbetsuppgifter
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma;
• arbete i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, m.fl.)
• arbete med redovisning och bokföring (exempelvis kundreskontra, leverantörsreskontra,
• huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar)
• budgetarbete
• ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat och bokslut
• delta i budgetuppföljning
• arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
• arbete med årsbokslut
• arbete med bokslut och periodavslut
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års
arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som Redovisningsekonom
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen :)
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
