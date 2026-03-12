Erfaren Redovisnings/projektekonom till myndighet Stockholm.
2026-03-12
Nu söker vi en erfaren Redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos vår kund som är en högskola i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd 6 månader, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund. Kan även leda till tillsvidareanställning hos kunden om det känns rätt för båda parter.
Möjlighet till distansarbete 2 dagar/veckan när du blivit varm i kläderna.

Om tjänsten
Du kommer att tillhöra den ekonomiska sektionen som består av fyra ekonomer och två ekonomiadministratörer, sektionen leds av en samordnare. Du kommer huvudsakligen arbeta med redovisning och ekonomisk uppföljning av externfinansierade forskningsbidrag, inkl. EU-bidrag.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifterna innebär bland annat upprättande av projektbudget, löpande uppföljning och prognoser, samt återrapportering och slutredovisning av projekten. Du kommer också arbeta med avstämningar, framtagning av relevanta rapporter, rekvirering av forskningsbidrag, samt andra ekonomirelaterade arbetsuppgifter.
Arbetet innebär även ett nära samarbete med våra forskare, där du och den andra projektekonomen ansvarar för era respektive forskargrupper. Vi stöttar varandra i ekonomigruppen och hjälps åt där det behövs
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt och mycket goda kunskaper I Excel.
• Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, och engelska såväl i tal som skrift.
För uppdraget skall du uppfylla de krav som avser arbete med redovisning utifrån arbetsuppgifterna ovan samt ha personliga egenskaper som innebär att du är noggrann, ansvarstagande, driven och självgående.
Då arbetsbelastningen periodvis är hög och ofta arbetar mot deadlines, är det viktigt att du är stresstålig och kan prioritera i ditt arbete.
Rollen innebär att arbeta i en stödfunktion, vilket innebär att du behöver vara social, serviceminded och mycket bra på att samarbeta. Du är väl insatt i att hantera MS Office-paketet med mycket goda kunskaper i Excel.
Tjänsten kräver vidare mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då en stor del av vår kommunikation sker på engelska.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med ovanstående beskrivna arbetsuppgifter, i ekonomisystemet Raindance eller i personalsystemet Primula ses som meriterande, liksom att ha arbetat med anslagsmedel. Erfarenhet från högskolesektorn, annan statlig verksamhet eller liknande samt erfarenhet av ekonomisk EU-redovisning ses som särskilt meriterande.
Stor vikt kommer att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
