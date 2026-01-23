Erfaren Redovisnings/projektekonom till myndighet Stockholm.
2026-01-23
Nu söker vi en erfaren Redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos vår kund som är en myndighet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd 2026-06-30, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till viss del distansarbete..
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter, bland annat:
o arbete i ekonomisystem med registervård och prognosuppdateringar
o ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat
o arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
o budget- och prognosarbete.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års
arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som Redovisningsekonom
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
