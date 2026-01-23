Erfaren Redovisnings/projektekonom till myndighet Stockholm.

Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-01-23


Nu söker vi en erfaren Redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos vår kund som är en myndighet i Stockholm.

• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd 2026-06-30, eventuellt längre.

Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till viss del distansarbete..

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter, bland annat:
o arbete i ekonomisystem med registervård och prognosuppdateringar
o ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat
o arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
o budget- och prognosarbete.

Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:

• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års
arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som Redovisningsekonom
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift

Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5474".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

Jobbnummer
9702603

