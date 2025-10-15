Erfaren receptionist till långt konsultuppdrag Sundbyberg.
2025-10-15
Erfaren Receptionist för längre konsultuppdag.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Så snart som möjligt
• Längd: 12 månader till att börja med, troligen längre.
Denna tjänst är säkerhetsklassad, så du behöver genomgå och bli godkänd i säkerhetsprövning och registerkontroll innan du kan starta uppdraget.Publiceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
Myndighetens reception är bemannad på heltid, vardagar mellan 8:00-17:00.
Lokalerna finns i Sundbyberg.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Följande arbetsuppgifter ska skötas av efterfrågad receptionist/receptionister:
• Svara på inkommande samtal till växel och journummer. Koppla dessa samtal till rätt person eller grupp.
• Ta emot sjukanmälningar, hänvisa anknytning och skicka ut "dagens inrapporterade frånvaro till chefer".
• Ta emot och registrera besökande samt kontakta rätt person som hämtar den besökande.
• Ta emot varuleveranser, t ex fruktkorgar. Köra ut fruktkorgarna till våra lunchrum.
• Sköta om post, postfack, bud-, och pakethantering.
• Sköta viss konferensservice vid externa- och interna möten.
• Ansvara för ordningen i kök, kopierings- och konferensrum samt sköta diskmaskiner.
• Hantera och administrera våra inpasseringskort samt dela ut tillfälliga kort.
• Hantera bokningslistor för bl a massagetider och meddela om lediga tider finns.
• Utlåning av och support på teknisk utrustning (t.ex. bärbara datorer, extra mobiltelefoner, konferenstelefoner och dataprojektor).
• Administrera och uppdatera sökorden i hänvisningssystemet.
• Läsa in röstmeddelanden i automatisk telefonist.
• Introducera nyanställda i telefonisystemet.
• Andra uppgifter kan tillkomma om tid finnes och om det ryms inom denna förfrågans kompetensprofil. Samverkansformer för detta kommer att överkommas med Anbudsgivaren innan uppdragsstart.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• slutfört gymnasium eller likvärdig utbildning
• minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
• kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• professionell, självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
• mycket god förmåga att leverera tjänsten med hög kvalitet och tillgänglighet
Om verksamheten
Låter detta som något som passar in på dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27
