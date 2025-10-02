Erfaren psykolog till handledningsuppdrag i Nacka
Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Nacka
2025-10-02
Handledaruppdrag - Psykolog, Nacka
Vi på Portabel Health söker en legitimerad psykolog för ett handledaruppdrag i Nacka kommun. Uppdraget innebär process- och ärendehandledning för socialsekreterare som arbetar med barn, unga och våld i nära relationer. Handledningen ska ge konkreta verktyg, stöd och fackkunskap inom psykisk ohälsa, NPF/IF, samtalsmetodik och riskområden kopplade till barns utveckling och föräldraförmåga.
Tidsperiod
Start: 2026-01-20
Slut: 2029-01-19
(Med möjlighet till förlängning)
Omfattning & arbetstid
Ca 30 timmar första året och upp till 90 timmar under hela perioden
Handledningen sker 1 gång/månad, 3 timmar per tillfälle (ej juli-augusti)Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Process- och ärendehandledning för socialsekreterare
Anpassa handledning till akutstyrd verksamhet
Arbeta med KBT och beteendeanalys som grund
Tillhandahålla lokal för handledning inom 1 timmes resa från Nacka stadshusKravprofil för detta jobb
Legitimerad psykolog (examensbevis krävs)
Minst 2 års erfarenhet av handledning inom socialtjänstens myndighetsutövning (barn & unga)
Dokumenterad referens från tidigare relevanta uppdrag
Sista anbudsdag
2025-10-13 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: Info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
131 81 NACKA Jobbnummer
9538324