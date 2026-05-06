Erfaren Projektplanerare till Teknisk Bolag i Göteborg!
Har du erfarenhet av projektplanering och vill bli en del av ett expansivt bolag i teknikens framkant? Då kan rollen som Projektplanerare vara något för dig! Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som Projektplanerare hos vår kund kommer du att vara en nyckelspelare i ett team med fokus på planering för produktionen. Teamet verkar i gränslandet mellan utveckling, inköp, projektledning och produktion, vilket innebär att du som Projektplanerare kommer ha många kontaktytor. I rollen ges du bland annat möjlighet att planera och övervaka inköp och tillverkning enligt projektschema, vidare kommer du även ansvara för att projekten startar och följer projektplanen. I rollen som Projektplanerare kommer också att administrera projekt i IFS samt ha ett nära samarbete med såväl projektledare som produktionsplanerare och har således ett övergripande ansvar över projekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa materialförsörjning i enlighet med orderstart i produktionen.
Dokumentationshantering och administration.
Ansvar för ändringar av ordrar i systemet IFS.
Rapportering av planerings- och projektstatus.
VI SÖKER DIG SOM:Har en avklarad kandidatutbildning inom industriell ekonomi, logistik eller produktionsteknik alternativt har motsvarande arbetserfarenhet
Har flera års erfarenhet av en liknande roll i en teknisk organisation.
Arbetslivserfarenhet av IFS, SAP eller likvärdigt affärssystem.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då båda språken kommuniceras såväl internt som externt i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där vi tror att du som person är initiativtagande, ansvarsfull och strukturerad. Du är en lagspelare som gör ditt bästa för att bidra till gruppens prestation. Då du kommer att ha daglig kontakt med interna aktörer i andra team ser vi vidare att du är kommunikativ och har lätt för relationsskapande. För att trivas i rollen tror vi också att du är flexibel och orädd att ta dig an nya, varierande arbetsuppgifter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Rebecka Forsman.
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
411 36 GÖTEBORG
