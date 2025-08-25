Erfaren Projektledare till växande aktör i gruvindustrin!
2025-08-25
Är du en erfaren projektledare med teknisk spetskompetens och starkt affärssinne? Drivs du av att ta ansvar för komplexa industriprojekt och har ett öga för såväl detaljer som helhet? Vår kund i Gällivare söker nu en drivande nyckelperson som vill leda några av Sveriges mest spännande och avancerade industrisatsningar - både ovan och under jord.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som Projektledare hos vår kund kliver du in i en nyckelroll med stort operativt och strategiskt ansvar i en tekniskt avancerad och snabbväxande industrimiljö. Du leder projekt från idé till färdig leverans, med helhetsansvar för tidplan, budget, kvalitet, arbetsmiljö och kundnöjdhet - främst inom gruvindustrin där vår kund är en av dom ledande aktörerna, särskilt i underjordsprojekt. I nära samarbete med arbetsledare, beställare och interna experter säkerställer du effektiv projektgenomföring och hög teknisk standard. Rollen kräver ett stort affärssinne där du känner dig bekväm med att identifierar nya projektmöjligheter, räknar på uppdrag och bygga långsiktiga kundrelationer. Som en del av företagets ledningsgrupp och styrelse är du med och formar företagets framtida riktning. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera operativ styrka med strategiskt inflytande - i en roll där din erfarenhet verkligen gör skillnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och följa upp industriprojekt inom gruv-, mekanik- och byggsektorn - från planering till slutleverans.
Ansvara för ritningsgranskning och teknisk projektledning.
Upprätta och följa upp projektbudget, tidsplanering och resursallokering.
Hantera kalkyler, inköp och projektekonomi.
Räkna på nya projekt samt bidra till affärsutveckling.
Identifiera nya affärsmöjligheter genom marknadsscanning och delta i anbudsarbete.
Ha huvudansvar i kundrelationer och agera kontaktyta gentemot beställare och samarbetspartners.
Leda och stötta arbetsledare och fältpersonal för att säkerställa en effektiv, säker och kvalitetssäkrad produktion.
Hålla och delta i byggmöten, utföra riskbedömningar och leda arbetsmiljöarbete enligt HSE-standarder (Health, Safety and Environment).
Samarbeta tvärfunktionellt inom organisationen för att säkerställa att projektmål uppnås.
Representera företaget i externa forum och stärka företagets marknadsposition.
Delta i ledningsgrupps- och styrelsearbete med strategiskt ansvar.
Om projekten:
Du kommer att ansvara och arbeta i en dynamisk miljö med projekt i olika omfattning och storlek, allra främst inom gruvindustrin. Aktuella projekt inkluderar allt från nybyggnationer till löpande underhåll, både ovan och under jord. Projekten är till största del i Gällivare och Norrbotten men förekommer även på andra industrier runt om i Sverige.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av projektledning inom gruv- och tung industri.
Har en social och affärsmässig framtoning - du bygger långsiktiga kundrelationer och företräder bolaget professionellt.
Starka ledaregenskaper - du leder personal genom tillit, tydlighet och engagemang.
Förmåga driva flera projekt parallellt, med bibehållen struktur och kvalitet.
Djup teknisk kunskap inom mekanik, montage och industribyggnation, inklusive ritningsläsning.
Erfarenhet av arbete med stål- och svetskonstruktioner - meriterande med giltiga certifieringar
Erfarenhet av betongarbeten - gärna kompletterat med relevanta utbildningar och kurser
Har grundläggande teoretisk kunskap inom kalkylering, inköp, projektekonomi och projektadministration.
Har kunskap om HSE (Health, Safety and Environment) och erfarenhet av riskanalyser.
Har en hög integritet och arbetsmoral - du står för det du gör och driver alltid mot resultat.
God kännedom om branschens aktörer, särskilt inom gruvrelaterad verksamhet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Är van vid en flexibel arbetsroll och bekväm med att resor förekommer i tjänsten.
Personliga egenskaper:
Som person är du trygg i din kompetens och har en naturlig auktoritet som bygger på erfarenhet, inte prestige. Du kombinerar ett affärsmässigt tänk med ett jordnära ledarskap, och skapar förtroende både internt och externt. I en komplex och tekniskt krävande miljö är du den som behåller helhetsbilden, driver framåt och får saker att hända - även under press. Du är lösningsorienterad, strukturerad och trivs med att arbeta i projekt där förutsättningarna kan förändras snabbt. Samtidigt har du en stark analytisk förmåga, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut och hantera kalkyler, riskbedömningar och komplexa data med hög precision.
Praktisk information:
Tjänsten är på heltid med placering i Gällivare.
Arbetstider under dagtid, måndag till fredag.
Startdatum enligt överenskommelse.
Konkurrenskraftig lön, förmånsbil samt fler förmåner.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Ansökningsförfarande
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Vår kund samarbetar med oss på Norra Resurs i denna rekryteringsprocess - tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos kundföretaget. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
.
Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
982 39 GÄLLIVARE
