Erfaren projektledare till vår kund inom fintech
2025-09-02
Brinner du för att driva projekt framåt och skapa resultat som gör verklig skillnad? Som projektledare hos vår kund i Göteborg blir du en nyckelperson i deras Innovationsteam, där du får leda spännande och varierande uppdrag inom teknik, affär och regelefterlevnad. Här får du möjlighet att kombinera ditt intresse för människor och teknik samtidigt som du utvecklas vidare i en dynamisk och framtidsfokuserad miljö.
Att jobba som Projektledare
Som projektledare blir du en del av ett Innovationsteam hos vår kund. Du förväntas självständigt driva dina uppdrag utifrån uppsatta mål, budget och tidsplan. Du kommer att vara en viktig del i utvecklingen genom att ta dig an varierande och spännande uppdrag inom teknik, affär eller regelefterlevnad. Du leder projektgrupper i olika faser som kan omfatta allt ifrån att genomföra en förstudie, kravanalyser, testningar och genomförande.
Du kommer att röra dig mellan IT-team och verksamhet med flera funktioner och roller i projektgruppen, varje dag kommer du få användning av din förmåga att leda, entusiasmera och motivera dina projektdeltagare.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund i Göteborg med start under hösten. Du kommer även att få ta del av ett skräddarsytt utbildningsprogram där du får möjlighet att utveckla och fördjupa dina tekniska kunskaper i områden som AI, Cloud och cybersäkerhet, men även inom tex. ledarskap och personlig utveckling.
Som konsult hos oss blir du väl omhändertagen och bjuds ofta in på gemensamma aktiviteter så som föreläsningar, afterwork och lunchträffar. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos
Vi söker dig som:
Som person är du kommunikativ, lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten. Du är lugn, organiserad och stabil i ditt arbetssätt och trivs att arbeta i föränderliga och omväxlande miljöer. Vidare ser vi att du är en trygg ledare med målmedvetenhet och har intresse för både människor och teknik.
Vidare ser vi att du:
Har relevant utbildning och har jobbat som projektledare under några års tid
Har erfarenhet av att driva IT-projekt
Har erfarenhet av att arbeta med etablerade projektmetoder
Van att koordinera parallella aktiviteter
God kommunikationsförmåga, både skriftlig och verbal på svenska och engelska
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Lema Naderi på lema.naderi@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 15 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder att ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt.
