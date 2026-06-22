Erfaren Projektledare till uppförandet av ny anstalt i Trelleborg
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag / Byggjobb / Trelleborg Visa alla byggjobb i Trelleborg
2026-06-22
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Erfaren Projektledare till uppförandet av ny anstalt i Trelleborg
Vi söker dig som vill anta en ny spännande utmaning – nämligen att ansvara för ledning och samordning av installationsarbetet inom El och Säkerhetsområdet vid uppförandet av landets största kriminalvårdsanläggning. Du får en nyckelroll i projektet som är ett av våra mest omfattande fastighetsutvecklingsprojekt!Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. I fastighetsportföljen ingår bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Fastigheterna finns i närmare 60 kommuner, från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 320 medarbetare. Vi växer snabbt och vår projektportfölj om drygt 29 miljarder innebär fler spännande projekt än någonsin. Nu söker vi därför fler nyfikna och drivna personer som vill vara en del av vår resa. Välkommen till oss!Om tjänsten
I Trelleborg ska vi under de kommande 4-6 åren bygga en helt ny Kriminalvårdsanstalt på en tomt om 40 hektar. Drygt 100 000 kvadratmeter byggnader kommer att stå färdiga när projektet är i avslutat.
Vi söker dig som vill leda och samordna installationsarbetet med tyngdpunkt på främst El och Säkerhet. Du ansvarar tillsammans med övriga resurser i projektet, konsulter, installationssamordnare och entreprenör/er för att Specialfastigheters och Kriminalvårdens kravställningar uppfylls med rätt funktioner, till rätt kostnad. Hela tiden med driftsperspektivet beaktat då vi äger och förvaltar våra fastigheter över lång tid. Du representerar Specialfastigheter i kontakten med Kriminalvårdens projektledare för sidoentreprenad/er inom Tele & Säkerhet och ansvarar för att det upprättas relevanta och tydliga gränsdragningar för installationerna. Särskilt fokus kommer vara på att förstå komplexiteten i dörrmiljöer och teknik kopplat till dessa. Organisatoriskt kommer du tillhöra vårt driftställe i Trelleborg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Samordna förutsättningar kring dörrmiljöer med höga krav på säkerhet, driftsäkerhet och robusthet med både Kriminalvårdens och Specialfastigheters intressen och system i beaktande.
Samordna arkitektur, konstruktion, el, säkerhet, brand och IT i samverkan
Om dig
Vi söker dig som har mångårig och gedigen erfarenhet av arbete med installationsledning från entreprenad- och beställarsidan. För att lyckas i rollen ser vi att du behöver ha arbetat med större projekt där det proaktiva och rutinstyrda arbetssättet är ett måste. Du behöver ha förståelse för hur det är att arbeta i en samverkansentreprenad med en integrerad organisation med entreprenör. Över tid kommer rollen innehålla olika ansvarsområden och arbetsuppgifter och du förväntas hjälpa kollegor vid behov med fortsatt kontroll över dina ansvarsområden. Vi ser också att du har en naturlig fallenhet för en tydlig och framgångsrik kommunikation.
För att vara framgångsrik i rollen har du:
Teknisk utbildning som civilingenjör alternativt motsvarande kompetens, som vi bedömer likvärdig, införskaffad genom lång arbetslivserfarenhet inom relevant område.
Gedigen erfarenhet av installationsledning/samordning utifrån proaktivt fokus.
En mycket god samarbetsförmåga och du värdesätter goda relationer, rollen kräver ett nära samarbete med både entreprenörer, konsulter, kund och andra intressenter. Såväl vår egen fastighetsorganisation som övriga stödfunktioner i bolaget.
Vi tror att du drivs av att i nära samverkan med andra vara delansvarig i ett viktigt och spännande projekt med stor samhällsnytta!
Placering
Din placeringsort är Trelleborg men initialt i Malmö på vårt tillfälliga projektkontor.
Ansökan & övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 13/8 och urval sker löpande. Vi kommer kalla till och genomföra intervjuer med relevanta kandidater löpande, men med vissa uppehåll under perioden. Då ansökningstiden infaller under semesterperiod kan återkoppling dröja.
Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen
Vi kontaktar aktuella kandidater för att boka in intervjuer löpande under ansökningsperioden, men då denna sammanfaller med semesterperioden sker detta med vissa uppehåll. Återkoppling och svar på frågor kan därför dröja. Inför en eventuell anställning genomför vi en särskild säkerhetsbedömning där vi utför ett säkerhetssamtal och granskar lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Innan anställning gör vi även alkohol- och drogtest via vår företagshälsovård. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Fackliga företrädare
Akademikerföreningen: Martin Siljehult, 010-788 63 60
Unionen: Patrik Svensson, 010-788 63 42
SEKO: Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ledarna: Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
(org.nr 556537-5945)
231 91 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Specialfastigheter Jobbnummer
9973865