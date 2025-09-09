Erfaren projektledare till Tvärbanan Kistagrenen
Vill du vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik? Vi söker en erfaren projektledare inom infrastruktur som vill bidra till utbyggnaden av Tvärbanan Kistagrenen - ett komplext projekt med stor betydelse för Stockholms resenärer.
Du kommer leda komplext projekt i en samhällsviktig miljö och utveckla framtidens kollektivtrafik!
Om rollen
På avdelningen Investeringsprojekt drivs ett hundratal projekt. Nu söker vi en erfaren projektledare till ett av de största programmen, utbyggnaden av Tvärbanans nya sträckning, Kistagrenen.
Kistagrenen planeras att bli ca 8 kilometer och stannar på sin väg mellan Norra Ulvsunda och Helenelund vid nio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner: Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.
Projektledarrollen karakteriseras av en mix mellan strategisk och operativa frågor. Du leder arbetet inom ditt projekt och säkrar att projektets innehåll levereras enligt tidplan och budget.
Några exempel på arbetsuppgifter:
I samråd med projektchef och övriga inom projektet styra och följa upp projektering i enlighet med styrande dokument
Ansvara för framtagande av förfrågningsunderlag för kommande entreprenader.
Ansvara för upphandling av konsulter
I samråd med projektchef och övriga inom projektet styra och följa upp kommande produktion och överlämning i enlighet med styrande dokument med avseende på tid, ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö
Ansvara för kontraktsrelationen mot entreprenör(er)
Tillsammans med byggledning styra och följa upp entreprenörer
Representera, i förkommande fall, TF och projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom myndigheter, ledningsägare, leverantörer och entreprenörer
Utföra riskbedömningar och ansvara för projektets riskhantering
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
För att trivas i rollen som projektledare har du förmågan att planera, leda, engagera och samordna en projektorganisation i komplexa sammanhang. Du är strukturerad och ansvarsfull där du leder dina projekt på ett affärsmässigt sätt. Du har kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, anpassat för olika mottagares behov.
Därtill är du van vid förhandling och att upprätthålla goda relationer med både interna och externa intressenter såsom kommuner, ledningsägare och fastighetsägare. Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som projektledare, projekteringsledare, eller likvärdiga roller, i anläggnings- eller infrastrukturprojekt
Erfarenhet av ekonomisk rapportering av framdrift och slutkostnad.
Goda kunskaper inom entreprenad juridik och god affärsförståelse i AB och/eller ABT kontrakt
Det är meriterande om du har:
Projektledarutbildning eller certifiering inom IPMA eller PMI
Erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet och upphandling, LOU/LUF
Högskoleutbildning
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lina Gruber, tfn 070-786 19 20. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Anna Papatziamos, tfn 070-786 35 46.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 23 september. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Webb och sociala medier
För mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida. Du hittar oss också på LinkedIn.
#LI-Hybrid
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
