Erfaren projektledare som vill arbeta med den senaste teknologin inom te...

2025-10-02
Är du en erfaren projektledare som vill leda komplexa projekt i en av de mest dynamiska och kritiska branscherna idag? I våra projekt inom telekommunikation går du i framkant när det gäller att revolutionera global uppkoppling.
Telekommunikation är synonymt med innovation och att arbeta i den här branschen innebär att du kommer att exponeras för de senaste framstegen inom teknik, som 5G, IoT och mer. Inte nog med det, du kommer leda och medverka i utvecklingen av de lösningar som möter morgondagens anslutningsbehov!
Telekom är ryggraden i vår sammankopplade värld, och den utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt, den överskrider gränser och förbinder människor samt företag över hela världen. Som projektledare inom detta område kommer du att spela en avgörande roll i att driva innovationen och teknikerna som formar hur människor kommunicerar, ansluter och samarbetar. Vad väntar du på, gå med oss idag och bli en del av teamet som bygger framtidens nätverk!
I din roll som Projektledare hos oss på Syntronic kommer du att i kundprojekt leda ett eller flera projekt där Syntronic har totalansvar för kravhantering, systemering, design, integration, verifiering, produktionsuppstart samt volymupprampning.
Som Projektledare inom produktutveckling hos oss kommer du bland annat att:
Ansvara för ett eller flera utvecklingsprojekt i produktprogram, från projektuppstart till avslut, för att leverera produkter med god kvalitet enligt tidsplan
Leda projekt med ansvar för systemering, design, integration, verifiering och produktion
Planera projekt, följa upp progress, hantera risker och kravändringar samt resursallokering
Säkra koordinering samt leveranser mellan delprojekten
Ansvara för att säkra teknikval, kvalitet, leverans och budget
Rapportera status till relevanta styrgrupper och intressenter
Förbereda samt presentera projektstatus, risker och relevant projektkostnader inför affärsbeslut.
För att vara framgångsrik i rollen som Projektledare måste du ha en mycket god förmåga att hantera projektintressenter i en komplex organisation för att få stöd i att prioritera och supporta projektteamet att uppnå satta mål.
Vi söker en Projektledare inom produktutveckling som:
Har en eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning
Har arbetslivserfarenhet som Projektledare inom projektledning
Har erfarenhet från arbete med produktutveckling av hårdvara
Har en stark förmåga att leda och motivera människor
Har stor drivkraft samt flexibelt arbetssätt och förmåga att prioritera och uppnå resultat
Behärskar svenska såväl som engelska flytande i tal och skrift.
Meriterande är det om du Projektledare har erfarenhet från mjukvaruutveckling.
Att vi är ett team är vår styrka och därför ser vi gärna att du arbetar på plats på något av våra kontor, de dagar du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
