Erfaren Projektledare sökes till växande måleriföretag i Stockholm
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2026-07-06
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Projektledare till Gusten Persson Måleri
Vi på Gusten Persson Måleri söker en erfaren projektledare som vill vara med och driva våra projekt från start till mål. Vi söker dig som är strukturerad, affärsmässig och trivs med att ta ansvar. Du har flera års erfarenhet av projektledning inom måleri, bygg eller entreprenad och har en god förståelse för både ekonomi, planering och kundrelationer.
Hos oss får du arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och varierande projekt där kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer står i fokus.
VI SÖKER DIG SOM
Har minst 5 års erfarenhet som projektledare, arbetsledare eller liknande inom måleri- eller byggbranschen.
Har god kunskap om entreprenadjuridik och är van att arbeta med AB 04 och ABT 06.
Är van att planera, leda och följa upp projekt med fokus på kvalitet, ekonomi och tidsplan.
Är trygg i kundkontakter och har lätt för att skapa långsiktiga relationer.
Är en naturlig ledare som motiverar och stöttar medarbetare.
Arbetar strukturerat, lösningsorienterat och tar egna initiativ.
Har god datorvana och erfarenhet av digitala projektverktyg.
Har B-körkort.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som projektledare ansvarar du för hela projektprocessen – från offert och planering till genomförande och avslut. Du kommer bland annat att:
Leda och planera våra entreprenader och serviceprojekt.
Ha personalansvar för målare och arbetslag i dina projekt.
Ansvara för projektens ekonomi, kalkyler och uppföljning.
Ha löpande kontakt med beställare, fastighetsägare och samarbetspartners.
Delta i byggmöten och säkerställa att projekten håller hög kvalitet, rätt tidplan och budget.
Arbeta med inköp, resursplanering och produktionsstyrning.
Bidra till att utveckla företagets arbetssätt och skapa långsiktiga kundrelationer.
OM OSS
Gusten Persson Måleri har sitt huvudkontor i centrala Stockholm tillsammans med ett bygg- och fönsterföretag inom samma koncern. Vi arbetar främst mot företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholms län. Våra uppdrag omfattar allt från mindre servicearbeten till stora entreprenader och fleråriga ramavtal.
Vi är ett växande företag med höga ambitioner där kvalitet, pålitlighet och service genomsyrar allt vi gör. Hos oss får du stort eget ansvar, möjlighet att påverka verksamheten och utvecklas tillsammans med företaget.
Vill du vara med och utveckla Gusten Persson Måleri tillsammans med oss? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: Thomas@gustenpersson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gusten Persson Måleri AB
(org.nr 559233-0491)
Olivecronas Väg 18 (visa karta
)
113 61 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Persson Thomas@gustenpersson.se 0708176262 Jobbnummer
9992878