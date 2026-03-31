Erfaren projektledare sökes till regionalt konstprojekt
2026-03-31
VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD FÖR SAMTIDSKONSTEN I VÄSTERBOTTEN?
Nu söker Konstfrämjandet Västerbotten en erfaren projektledare till vår nya stora satsning KONSTEN KALLAR! Samtidskonst från fjäll till kust. Ett tvåårigt projekt som ska verka för att öka förståelsen för konstens betydelse i samhället och konstens närvaro i hela Västerbotten.
Konstfrämjandet Västerbotten är en ideell förening och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att tillgängliggöra samtidskonst och stärka konstens och konstnärens roll i samhället. Konstfrämjandet i Sverige består av totalt 20 distrikt där vi är ett av de nordligaste med Västerbottens län som vårt verksamhetsområde.
Vi arbetar med uppdraget "konst för alla" som vilar på fyra hörnstenar; konstbildning, främjande av arbetsmarknaden för konstnärer, demokratisering av konsten, samt synlig- och tillgängliggörande av konst i samhället. Vi vill förmedla ingångar och verktyg som kan utveckla och stärka konstnärliga perspektiv och förmågor hos både van och ovan konstpublik.
Konstfrämjandet Västerbotten är huvudman för regionens konstkonsulent som i linje med vår övertygelse bedriver ett långsiktigt och strategiskt arbete för att stärka samtidskonsten i länet.
Nu söker Konstfrämjandet Västerbotten en erfaren projektledare till vår nya stora satsning KONSTEN KALLAR! Samtidskonst från fjäll till kust. Det är ett tvåårigt projekt som ska genomföras i Västerbotten tillsammans med kommuner och civilsamhälle.
Länet har idag en svag infrastruktur för samtidskonst med stora skillnader mellan kommunerna. Endast 2 av 15 kommuner har konstinstitutioner med utställnings- och pedagogisk verksamhet, dessa 2 (Umeå och Skellefteå) är belägna vid kusten. I förhållande till andra kulturformer i regionen, och jämförelsevis nationellt, är konstområdet i Västerbotten eftersatt. Därtill är Västerbotten Sveriges näst största län med långa avstånd mellan tätorterna.
Projektet ska verka relations- och nätverksbyggande och lägga grunden för en stärkt infrastruktur för samtidskonst i Västerbotten. Här ska man kunna bo och verka som konstnär och som invånare ska man kunna ta del av konst och själv också kunna utveckla ett intresse för kreativt skapande. Under den tvååriga projekttiden kommer vi att genomföra konstutställningar, konstnärsresidens och konstpedagogisk verksamhet i varje kommun. Fokus för projektets aktiviteter är medskapandeprocesser där deltagarna har inflytande i utformningen. I varje kommun kommer ett konstråd att skapas med lokala konstaktörer där utgångspunkten är att lära och göra konstaktiviteterna tillsammans och utbyta erfarenhet och kompetens. Stor vikt läggs vid lokal förankring, med samisk närvaro och synlighet, och arbete för kontinuitet och fortlevnad.
Konstfrämjandet Västerbotten erbjuder dig en välkomnande och kreativ arbetsplats där samverkan och nyfikenhet präglar arbetssättet. Förutom dig som projektledare arbetar en verksamhetsledare, en vikarierande verksamhetsledare samt en regional konstkonsulent med oss.
Som projektledare på Konstfrämjandet har du en bred uppgift att leda, samordna och utveckla det projekt du ansvarar över. Detta innebär ansvar för planering, budget, marknadsföring, genomförande, dokumentation och utvärdering av projektet, samarbete med konstnärer, andra organisationer och aktörer, samt att i detta även kommunicera Konstfrämjandets arbete och vision. Vi tänker oss att du är trygg i att arbeta i en bred samverkansmiljö. Som projektledare hos oss ska du i arbetet också sträva efter att stärka Konstfrämjandets roll i Västerbotten och att projektet i sin helhet främjar konstens betydelse i samhället.
Vi tänker oss vidare att du trivs med en arbetsform där du arbetar fritt och mycket självständigt efter eget omdöme. Att du strävar efter att skapa relationer, att du är strukturerad och har de verktyg du behöver för projektledning med dig in i projektet. Det är ditt ansvar att leda projektet i samarbete och dialog med verksamhetsledare och konstkonsulent. Både verksamhetsledare och konstkonsulent kommer löpande delta och finnas som stöd i ditt arbete. I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för projektets ekonomi och du arbetar därmed löpande med budgetarbete, ekonomisk uppföljning, rapportering och redovisning.Kvalifikationer
Du som söker SKA ha:
Mycket god erfarenhet av att arbeta som projektledare, med erfarenhet av ledning av projekt från start till avslut, med ansvar över egen budget och där samordning skett av flera olika aktörer
God erfarenhet av olika verktyg och metoder för projektledning och projektplanering
God erfarenhet av att arbeta självständigt, med samarbetspartners och i team
God erfarenhet av budgetarbete
God erfarenhet av att arbeta med större projekt
Relevant utbildning inom projektledning
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av föreningsliv och arbete i ideellla föreningar
God kännedom och erfarenhet av det samtida konstlivet och Västerbottens konstscen
Erfarenhet och lokalkännedom om Västerbottens län
Erfarenhet av att leda konstnärliga verksamheter, kulturprojekt och arbete inom offentlig sektor
Ett brett nätverk och en vana av att arbeta med konstnärer, samt med kommuner, regioner och andra samhällsinstanser
God förmåga och förståelse av intern/extern kommunikation samt marknadsföring
En egen vision om hur ett konstfrämjande arbete kan genomföras i dialog med samarbetspartners.
Goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av konstpolitiskt arbete
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor och arbetsplats
Tjänsten är en visstidsanställning på 90 % under perioden 2026-08-15 - 2028-08-15. Tillträde sker efter överenskommelse. Lön sätts individuellt efter överenskommelse.
Tjänsten innebär resor i länet flera dagar per månad och omfattar visst kvälls- och helgarbete. Möjlighet till en del distansarbete finns.
Vårt arbete utgår från Umeå och vårt kontor ligger på Kulturhuset Klossen, Ålidhem
Vill du veta mer om tjänsten?
Hör av dig till kontakterna Clarissa Siimes, verksamhetsledare eller Fanny Carinasdotter, konstkonsulent Västerbotten.
Urval sker efter sista ansökningsdag och intervjuer planeras till v.19. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Personligt brev, CV och referenser till mail: vasterbotten@konstframjandet.se
E-post: vasterbotten@konstframjandet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare KONSTEN KALLAR!".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Konstfrämjandet i Västerbotten
, https://vasterbotten.konstframjandet.se
Ekonomstråket 6 (visa karta
)
907 30 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Konstkonsulent Västerbotten
Fanny Carinasdotter fanny.carinasdotter@konstframjandet.se 073 021 56 00
