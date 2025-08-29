Erfaren projektledare samhällsbyggnadsprojekt
2025-08-29
Vi söker en erfaren projektledare samhällsbyggnadsprojekt till den tekniska enheten på samhällsbyggnadsavdelningen.
Vi söker en mix av kompetenser för att komplettera gruppen och avdelningen. Utöver att arbeta i stora och små projekt kan rollen innebära ett övergripande ansvar för genomförandefrågor i något av våra stadsutvecklingsområden.
Som Projektledare inom projektgenomförande ansvarar du för ett eller flera projekt omfattande kommunala anläggningar samt deltar i utvecklingen av våra stadsutvecklingsområden.
I den här rollen behöver du ha ett helikopterperspektiv och fånga upp och samordna arbetet i utredning-, projekterings- och byggskedet. I ditt ansvar ingår ansvar för budget, kvalitet och tidplan i projekten. Du följer projekten från detaljplaneskedet, under genomförandet och lämnar sen över projekten till vår drift.
Projektledare projektgenomförande kan innebära delprojektledaransvar eller projektansvar för helheten och rapportering sker till huvudprojektledaren, projektgenomförandeschefen, kommunens styrgrupp för stadsutveckling och styrgrupp för anläggningsprojekt.
Exempel på projekt är nyanläggning av gator, lekparker och torg. Vanligt förekommande projektbudget är 5-30 mnkr men kan omfatta mindre och större budget.
Du bidrar till kundtillfredsställelse och utvecklar goda kundrelationer, samt arbetar i bred samverkan med samhällsplaneringsenheten och kollegor inom driften som ska ta över anläggningarna.
Konkreta exempel på arbetsuppgifter som ingår:
- Ansvara för att projektet uppnår ställda projektmål såsom kvalitet, kostnadsramar och tidplan
- Ansvara för att upprätta och uppdatera projektdokumentation såsom projektplan, tidplan, risk och möjlighetsanalys, projektbudget, prognoser och kalkyler mm
- Ansvara för att lösa uppkomna problem och förutse kommande
- Ansvara för att god kommunikationen upprätthålls internt och externt
- Leda och samordna arbeten i genomförandeplanering, upphandling, ekonomi och kvalitet
- Leda, planera och samordna projektet i sin helhet för hög produktivitet och samhällsnytta
- Koordinera resurser inom projektet
- Föra projektets talan i olika forum såsom t.ex. med medborgare och politik
- Samverka med stadens övriga förvaltningar och bolag
Delta/leda förhandlingar
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, såsom civilingenjör inom samhällsbyggnad eller liknande utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet. Du behöver minst 3 års erfarenhet av projektledning inom byggbranschen gärna inom mark- och anläggning. Vidare krävs erfarenhet från offentlig verksamhet, förhandlingsvana, kunskaper inom relevant lagstiftning och branschens förordningar, B-körkort samt god svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du har utbildning/certifiering i PBL, Bas P/U, projektledning och har erfarenhet av att vara föredragande av ärenden inför politik och/eller medborgare.
Som ledare i Sollentuna är dina personliga egenskaper viktiga. Din uppgift är att bidra till att vi når resultat. Därför är det lika viktigt att du gillar att samarbeta som att du är tydlig i din kommunikation på ett sätt som bidrar till att utveckla dina kollegor.Övrig information
Bakgrundskontroll kommer att göras på slutkandidat.
Vi erbjuder
Du blir en del av samhällsbyggnadsavdelningen som ansvarar för att förvalta och utveckla vackra, funktionella och hållbara livsmiljöer för dagens och kommande generationers boende och verksamma i Sollentuna.
Vi ansvarar för alla delar i samhällsbyggnadsprocessen - från idé till förvaltning. Det ger oss en bra översikt och större förståelse för helheten. Vi tänker nytt och vågar testa!
Vi tror på att de bästa idéerna föds ur ett samarbetsklimat där alla känner sig hörda. Din utveckling är viktig och vi ser fram emot att se dig växa tillsammans med oss.
Inom tekniska enheten planerar vi, bygger ut och förvaltar allmän plats, inklusive trafikplanering, i nära samarbete med samhällsplaneringsenheten och andra kollegor inom kommunkoncernen. Enheten leds av vår tekniska chef och består av fyra grupper: projektgenomförande, gatudrift, park- & naturdrift samt trafik. I projektgenomförandegruppen har vi samlat all kompetens inom byggprojektledning. Gruppen ansvarar för all utbyggnad av allmän plats, dvs gator, parker och torg. Nu söker vi dig som är byggprojektledare och har stort intresse för utveckling av samhällbyggnadsprocessen och som gillar våra värderingar nytänkande, ansvarstagande och välkomnande.
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
