Erfaren projektledare med miljöbakgrund till Envix
HR Vision Nord AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2025-08-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR Vision Nord AB i Umeå
, Skellefteå
, Malå
, Härnösand
, Luleå
eller i hela Sverige
Erfaren projektledare med miljöbakgrund till EnvixPubliceringsdatum2025-08-14Om företaget
Envix Nord AB är ett miljöteknikföretag med bas i Umeå och Stockholm, men vi verkar över hela landet. På Envix kombinerar vi innovation och specialistkunskap med praktiska lösningar för att ta hand om samhällets stora utmaningar.
Genom cirkulär masshantering, avancerad vattenrening och hållbar återvinning bidrar vi till att minska miljöpåverkan och skapa långsiktigt värde - för våra kunder, för samhället och för kommande generationer.
Vårt företag är specialiserat på jord, berg och avfall. Vi har över 30 års erfarenhet i branschen. Envix har en stark kundbas inom svensk basindustri såsom bl.a. gruv- och pappersmassaindustrin. Vi aktivt arbetar tillsammans med våra kunder med att hjälpa dem med pågående miljöomställningsprocesser.
Vår vision är att driva utvecklingen mot en cirkulär framtid där förorenade massor, vatten och avfall omvandlas till värdefulla resurser. Vi tror på ett samhälle där restmaterial inte ses som ett problem/avfall, utan som en naturlig möjlighet. Vi tror att innovation, lönsamhet och en god arbetsmiljö är en viktig grund som gör att medarbetare trivs och kan utvecklas hos oss.
Envix är stolta över att vi har etablerat Sveriges första storskaliga anläggning för behandling av sulfidjord i återvinningssyfte, där slutprodukten uppfyller End of Waste. I nuläget är vi ca 20 anställda och räknar med att bli fler framöver. Vi omsätter ca 45 till 65 miljoner men målet är inom fem år öka vår omsättning till 200 miljoner då vi kraftigt expanderar. Nu söker vi en erfaren projektledare med bakgrund från miljö till primärt Umeå med omnejd, är du den vi söker?
Om rollen som erfaren projektledare
Som erfaren projektledare med fokus på miljö, kommer du b.la. att arbeta med både stora och mindre projekt. Exempel på arbetsuppgifter berör täkt- och tillståndsarbeten, lagstiftning och rättsfrågor som härrör härtill, miljötekniska undersökningar, samt utgöra miljöstöd både internt och externt för företaget nyckelkunder. Du säkerställer att varje projekt har tillräckliga resurser samt har kontakt med beställare/kunder och arbetar med ekonomi och avtalsfrågor. I ditt arbete är du ansvarig för de projekt som du bedriver i sin helhet med tillhörande fakturering, samt projektens utfall och lönsamhet. Du förväntas vara ett stöd internt till övriga medarbetare inom ditt kompetensområde, när vi är ett mindre företag sätter vi stor vikt vid att kunna arbeta över gränserna och nyttja varandras resurser.
Primär stationering är Umeå och arbetsuppgifterna kommer i första hand att utföras i Umeå med omnejd men du kommer också att ha ett tätt samarbete med övriga kollegor i på våra andra orter. Vi vill dock gärna uppmuntra dig som verkar i Mälardalen eller Storstockholm att söka tjänsten - till vår anläggning i Stäket, med motsvarande arbetsuppgifter.
På Envix följs projekt åt parallellt och det är viktigt att du har ett strukturerar arbetssätt. Rollen innebär ansvar för kundkontakt, budget, framdrift och problemlösning, men kan variera beroende på typ av uppdrag. Det ingår i rollen att driva utvecklings- och förbättringsåtgärder och du följer projekten från start till leverans.
Du har kontakt med externa likväl som interna intressenter vilket innebär att kommunikation samt affärsförståelse är viktigt för att uppnå önskat resultat. Vidare kommer ditt engagemang och din förmåga att arbeta i team att vara avgörande för att skapa goda resultat.
Om dig
Som person är du driven, resultatinriktad och kreativt gällande problemlösning. Du har lätt för att skapa goda relationer i organisationen, samt har god kommunikativ förmåga och arbetar väl i team. Rollen som erfaren projektledare med miljökompetens ställer stora krav på att du tar ansvar för ditt eget arbete och kan skapa struktur för att nå resultat till nytta för hela verksamheten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har arbetslivserfarenhet från mark, anläggning, miljö eller liknande bransch, och känner dig trygg med miljöfrågor med tillhörande rättsfrågor.
Som person är du nyfiken och motiveras av att sätta i gång och driva projekt framåt. Du är målinriktad och stimuleras av resultat samt att vara med och förbättra processer och rutiner.
Vi tror att du har ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor samt en kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du har relevant högskoleutbildning som civilingenjör eller annan motsvarande miljöteknikutbildning. Vi ser det som ett plus om du har några års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet av arbetsmiljöplan, BAS U och BAS P är meriterande.
Vi söker dig som har erfarenhet av att självständigt driva projekt samt har en god social kompetens. För denna roll ser vi även att du behärskar svenska och engelska obehindrat och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. På Envix är det viktigt med prestigelöshet och affärsmässighet. För att trivas hos oss tror vi att du är en social och självgående person som uppskattar stort ansvar.
Övrig information
B-körkort är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse
Plats: Umeå eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar provtjänstgöring på sex månader.
Vid frågor om tjänsten kontakta HR ansvarig, Louise Dahlberg på louise.dahlberg@envix.se
alternativt 070 - 247 81 04 eller VD Mathias Horvat på mathias.horvat@envix.se
alternativt 072-250 03 70.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: louise.dahlberg@envix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Vision Nord AB
(org.nr 559370-0288)
Kuratorvägen 2A (visa karta
)
907 36 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Envix AB Kontakt
HR ansvarig
louise dahlberg louise.dahlberg@envix.se 0702478104 Jobbnummer
9458008