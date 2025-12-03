Erfaren Projektledare inom Lokalförsörjning till KTH
Vi söker dig som har erfarenhet av lokalutvecklingsprojekt och vill bidra till ett livfullt campus tillsammans med oss på KTHs Fastighetsavdelning - varmt välkommen med din ansökan!
Om avdelningen/gruppen
Vi söker nu en erfaren projektledare till Fastighetsgruppen som arbetar med att förse KTH med ändamålsenliga lokaler.
Vi har många pågående och kommande lokalutvecklingsprojekt och vi behöver därför blir fler. Vi kommer att vara 14 medarbetare som hanterar lokalfrågor på såväl övergripande strategisk nivå som på operativ nivå. Vi är en del av Fastighetsavdelningen inom Verksamhetsstödet på KTH.
Vår grupp präglas av stort engagemang och driv för att leverera ett bra stöd till verksamheten och bidra till ett livfullt campus. Vi värnar om goda relationer och samarbetar kollegor emellan. Genom stor kompetens i projektledning för lokalprojekt ur ett hyresgästperspektiv, ger vi verksamheten ett bra stöd och skapar långsiktigt god lokalplanering.

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare i Fastighetsgruppen behöver du ha kompetens kring både projekt och förvaltning av lokaler ur ett hyresgästperspektiv. KTH äger inte några fastigheter utan är hyresgäst. Som projektledare är du kontaktperson för en verksamhet inom KTH och du genomför behovsanalyser av verksamhetens lokaler. Du bistår i frågor som rör lokalutveckling där lokalerna ska stödja verksamheten på bästa sätt. Du företräder KTH i kontakterna med olika fastighetsägare i ombyggnadsprojekt liksom i omlokaliseringsprojekt och verksamhetsanpassningar. Som erfaren projektledare kommer du också förväntas vara delaktig i det långsiktiga strategiska arbetet med lokaler för utbildning och forskning.
Du kommer bl a i den här rollen att hantera:
- Förstudier och analys av lokalbehov för verksamheten
- Genomförande av lokalutvecklingsprojekt avseende lärandemiljöer, laborativa miljöer och kontor, i samverkan med verksamheten, fastighetsägaren och konsulter. Som projektledare är du med från förstudie till slutförande och överlämning till verksamheten.
- Tidplan för våra projekt som hyresgäst, budget och ekonomisk uppföljning av KTH:s investeringar i projekt (inredning, utrustning, inpassering, datanät, flytt mm)
- Bevakning av områden som tillgänglighet, arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet samt teknikimplementering i lokaler t ex AV-teknik och digitalt lärande, i samråd med expertis inom och utanför KTH.

Kvalifikationer
- Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad eller högskoleutbildning inom annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom minst 10 års arbetslivserfarenhet
- Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare för lokalrelaterade projekt ur ett hyresgästperspektiv, varav 3 år som ansvarig projektledare (från förstudie till slutförande och överlämning till verksamheten)
- Mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift både på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare som ger energi och bidrar till laget. Du är lyhörd för andra då arbetet innebär många kontakter i olika verksamheter på KTH.
För att lyckas i rollen behöver du kunna driva dina processer framåt vilket förutsätter att du tar ett helhetsansvar för ditt arbete. Du behöver ha förmågan att strukturera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt då rollen ställer höga krav på samordningsförmåga.
Vidare trivs du i en händelsestyrd verksamhet och kan anpassa ditt arbete och snabbt ställa om när det behövs. Du ser möjligheter i förändringar.
Vi är Sveriges största tekniska universitet vilket innebär att det finns en hel del olika vinklar, inriktningar, utmaningar och möjligheter på universitetet där du i din roll som projektledare har förmågan att leda och samordna projekt i en komplex miljö.
Meriterande
- Utbildning inom ekonomi
- Utbildning inom förändringsledning
- Tidigare erfarenhet av projektledning/lokalplanering för högskolesektorn
- Tidigare erfarenhet av laboratoriemiljöer och installationstunga miljöer
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
