Erfaren Projektledare inom försöksanläggningsprojekt
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Byggjobb / Nynäshamn Visa alla byggjobb i Nynäshamn
2026-01-23
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Nynäshamn
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
FOI i Grindsjön söker en erfaren projektledare som vill ta ett strategiskt och samordnande ansvar för våra försöksanläggningsobjekt och bidra till långsiktig utveckling, effektiv resursanvändning och en stabil operativ drift. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som projektledare för anläggningsobjekt i Grindsjön har du ett övergripande ansvar för avdelningens fysiska anläggningar och forskningsinfrastruktur, inklusive vissa mjukvarulicenser. Rollen är central för verksamheten och innebär att vara en samlande och koordinerande funktion för de anläggningar som är avgörande för kärnverksamhetens genomförande.
I nära samverkan med ansvariga chefer, forskare och andra nyckelpersoner inom försöksverksamheten ansvarar du för att ta fram, vidareutveckla och följa upp avdelningens långsiktiga utvecklingsplan för anläggningar och forskningsinfrastruktur. Tillsammans med avdelningsledningen prioriterar du insatser utifrån tillgängliga resurser, planerat underhåll och verksamhetens behov.
Anläggningarna drivs i projektform, vilket innebär att rollen ställer höga krav på dokumenterad projektledarkompetens. Du kommer även vara delaktig i inköp, investeringar och uppföljning.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och samordna projekt kopplade till anläggningar och forskningsinfrastruktur
Ansvara för anskaffning, inköp och investeringar
Säkerställa en sammanhållen strategisk planering för försöksanläggningsprojekt
Samverka med avdelningens chefer, controller, ekonomer, forskare, inköpsfunktion samt fastighetssektion och externa parter som tex fastighetsägare
Följa upp projekt- och investeringsbudgetar samt bidra till ekonomisk styrning
Handlägga och driva ärenden som leder till förändringar i verksamheten
Stödja chefer och medarbetare i tex att modifiera/bygga om en anläggning, införskaffa ny utrustning eller ändra användningsområdet för en anläggning.
Säkerställa att arbetsmiljökrav och relevanta regelverk efterlevs
Om enheten
Avdelningen Vapen, skydd och säkerhet (VSS) vid Grindsjön bedriver avancerad forsknings-, utvecklings-och testverksamhet inom vapen, skydd och säkerhet. Våra unika försöksanläggningar möjliggör både standardiserade tester och storskaliga beskjutnings- och explosionsförsök. Genom experiment och moderna beräkningsmetoder tar vi fram tekniska beslutsunderlag för att bedöma sårbarhet, vapen- och skyddstekniker. Vi har även kompetens för utveckling, klassificering, testning och kemiskanalys av sprängämnen och drivämnen, inklusive robotmotorprovning och åldringsstudier.
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn. Du kommer att ingå i enheten VSS- Verksamhetsstöd som tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerhet .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen inom relevant område för tjänsten
Formell projektledarutbildning eller certifiering
Utbildning eller tagit kurser inom arbetsmiljö, säkerhet eller regelstyrd verksamhet
Erfarenhet av experimentellt laboratoriearbete inom forskning och utveckling (R&D)
Dokumenterad erfarenhet som projektledare av komplexa projekt
God svenska och engelska i både tal och skrift
Rollen kräver ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt samt förmåga att behålla helhetsperspektiv i komplexa sammanhang. Du är trygg i yrkesrollen, arbetar effektivt och har mycket god samarbets- och kommunikativ förmåga. Du kan hantera flera parallella uppdrag och fungerar som ett kvalificerat stöd i både operativa och strategiska frågor. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Meriterande
Du får gärna även ha:
Kunskap inom verksamhetsområdet vapen, skydd och säkerhet
Förståelse för statliga inköpsprocesser
Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso eller motsvarande inom statlig myndighet
Erfarenhet av budgetarbete och uppföljning av projekt- och investeringsbudget
Erfarenhet av bygg- och anläggningsprojekt
Erfarenhet av att arbeta i processtyrd verksamhet
Dokumenterad erfarenhet av att driva flera parallella projekt av varierande omfattning
Dokumenterad erfarenhet av projektledning med både externa och interna samarbetspartners
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2026-02-12!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Avdelningschef Pernilla Magnusson. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Kimmy Skånberg (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9700168