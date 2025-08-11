Erfaren projektledare inom bygg och installation till spännande uppdrag
Vi söker en erfaren projektledare inom bygg och installation för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder.
Uppdraget omfattar ledning och samordning av bygg- och installationsprojekt med fokus på kvalitet, ekonomi och överlämning. Du kommer att arbeta i en beställarorganisation och vara en nyckelperson i att driva projekt framåt från start till färdig leverans.Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp bygg- och installationsprojekt.
Ansvara för projektets tidplan, budget och kvalitetskrav.
Fungera som PING i beställarorganisationen.
Säkerställa att projekt levereras enligt avtal, inklusive överlämning.
Delta i uppföljning av ekonomi och rapportering.
Arbeta med KMA-frågor (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) inom projektet.
Kvalifikationer - skall-krav
För att kunna bli aktuell för uppdraget behöver du uppfylla följande krav:
Högskole- eller universitetsexamen.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från bygg- och installationsprojekt, varav minst ett projekt inkluderat överlämning.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som PING i en beställarorganisation.
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom bygg- och installationsentreprenad.
Meriterande (mervärdeskrav):
Minst 2 års erfarenhet av arbete med ekonomiuppföljning.
Minst 3 års erfarenhet av KMA-arbete i bygg-, bana- eller installationsentreprenad.
OBS! Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven och refererar till relevanta uppdrag.Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kunden. Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
