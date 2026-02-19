Erfaren Projektledare/Byggledare inom Fastighet
2026-02-19
Om rollen
Vi har många spännande projekt på gång och söker dig med erfarenhet som projektledare eller byggledare som vill forma framtidens byggprojekt tillsammans med oss.
Välkommen till Rambolls team i Stockholm och Uppsala!
Det här gör du hos os
Som erfaren projekt- och byggledare hos oss får du möjlighet att arbeta i spännande och varierande projekt - från tidiga planeringsskeden till färdigställande. Du kommer att ha en nyckelroll i projektteamet och ansvara för projektplanering, budget, tidsplan och samordning mellan olika aktörer, vilket förutsätter att du är trygg i ditt ledarskap och har erfarenhet av större fastighetsprojekt. Inom enheten och i Ramboll i stort arbetar vi med många olika typer av projekt - allt från kontor, bostäder till offentliga byggnader och samhällskritiska anläggningar. Det ger dig möjlighet att utveckla både bredd och djup i din kompetens.
I rollen ingår bland annat:
Projekt- och/eller byggledning där du leder dina uppdrag avseende funktion, kvalité, tid och ekonomi
Rådgivning och upphandlingsstöd
Teknisk samordning och ledning
Beställarens beslutsstöd i olika faser av projektet
Samarbeta både internt med Rambolls egna specialister samt externt med exempelvis beställare
Delta i kunddialogen, både med nya och etablerade kontakter.
Du kommer att bli en del av vår globala organisation, Buildings Advisory & Consultancy. Vår organisation kombinerar rådgivning inom projekt- och byggledning, digitala processer, brandsäkerhet samt hållbarhetsstrategier för att stödja våra kunder genom hela byggprocessen. Resultatet blir byggnader och miljöer som är smarta, trygga och hållbara.
Hos oss får du möjlighet att påverka och forma byggprojekt och bidra till en hållbar samhällsutveckling i din egen region, samtidigt som du utvecklas i en miljö som kombinerar lokal förankring med internationell kompetens och erfarenhet i ett globalt nätverk av experter.
Vi söker dig
Till den här rollen föreställer vi oss att du har följande profil:
Min. 8 års erfarenhet som projekt- och/eller byggledare i byggprojekt av fastigheter - från start till mål
Akademisk ingenjörsutbildning med relevant inriktning for tjänsten
Förmågan att leda och motivera ett team till att uppnå projektets mål
Ett starkt intresse för hållbar samhällsutveckling och vill vara med och driva förändring
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Gillar att ha kul på jobbet och bidra till trivsel och teamkänsla.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av samverkansprojekt
Erfarenhet av säkerhetsklassade projekt
Erfarenhet av sjukhus- och labbmiljö
Erfarenhet av kontor och bostäder
Projektledarcertifierad, tex IPMA eller PMI.
Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Passion och potential kan i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Vad vi kan erbjuda dig
En inkluderande arbetsmiljö som främjar utveckling och där olika drivkrafter, erfarenheter och perspektiv uppmuntras och respekteras
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad.
I Stockholm kommer kontoret snart flytta in i nyrenoverade Söderhallarna på Medborgarplatsen och i Uppsala sitter vi i fantastiska lokaler i Magasin X.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan och ditt uppdaterade CV online. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
