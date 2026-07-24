Erfaren projektledande kommunikationsstrateg till kulturförvaltningen
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2026-07-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Under en period med flera stora projekt söker vi nu tillfälligt en driven kommunikatör, projektledare och eventproducent, med kunskap inom både redaktionell produktion och evenemang. Du har ett starkt engagemang för service, har lätt för att interagera med andra, är en problemlösare av stora mått och leder dig själv i arbetet.
Du tillhör kommunikationsstaben som består av tio medarbetare med placering i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö i Rinkeby. Vi arbetar med strategisk kommunikation för förvaltningens verksamheter, både internt och externt, och fungerar som en fullfjädrad inhouse-byrå. Vi driver varumärkesarbeten och producerar kampanjer och evenemang.
Vi erbjuder dig
Kompetenta och generösa kollegor
Omväxlande arbetsuppgifter
En modern arbetsplats i Rinkeby med goda kommunikationer, samt möjlighet att delvis arbeta på distans
En snabbrörlig avdelning där utveckling uppmuntras
Tillgång till ett stort nätverk inom Stockholms stad.
Din roll
Vi söker en person under en tidsbegränsad period för en rad specifika projekt. Exempel på projekt:
Redaktör och produktionsledare för sommarkollo-katalogen.
Delprojektledare i framtagandet av kommunikativa enheter inför kulturförvaltningens medarbetardag, exempelvis content till filmer och trycksaker.
Projektledning kring kommunikations- och utbildningsinsatser för personal på fritidsgårdar och parklekar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom kommunikation och medier eller motsvarande arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av att arbeta självständigt med komplexa kommunikationsinsatser: projektledning och produktionsledning av både redaktionella produkter och evenemang
mycket god vana av att arbeta med digitala arbetsverktyg
mycket god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta i Stockholms stad
erfarenhet av arbete i Adobe-sviten
goda kunskaper i klarspråk.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser, motivation och engagemang för uppdraget. Du är en serviceminded och flexibel problemlösare som inte släpper förrän uppdraget är väl genomfört. Du är initiativrik, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. I ditt möte med andra kommunicerar du pedagogiskt, tydligt och respektfullt. Du trivs med att lära känna nya människor och kan arbeta både självständigt och i team. Rollen kräver att du är kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, ibland under tidspress. Du har en hög digital kompetens och tar hjälp av de verktyg som finns för att lösa uppgiften.
Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-24Övrig information
Ansvarig rekryterare är på semester under annonseringsperioden. Rekryterande chef återkommer i tjänst vecka 32.
Detta är en särskild visstidsanställning.
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Här kan du läsa mer om kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens och erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare.
Läs mer om våra förmåner här, och läs mer om hur det är att jobba i Stockholms stad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Askebykroken 13 (visa karta
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163 08 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Kulturförvaltningen, Kommunikationsstaben Jobbnummer
10010490