Erfaren Projektingenjör till Stabilt Berg & Betong

Stabilt Berg & Betong är ett modernt företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi utför bergarbeten, så som bergförstärkning, bergspräckning, betongsprutning, injektering mm.
Vår styrka är kompetenta och engagerade medarbetare med lång erfarenhet inom våra arbetsområden.
Ambitionen är att tillgodose ett väl utfört arbete med lång hållbarhet, samt att bygga långsiktiga relationer.
Vi ser en positiv framtid med både större och mindre utmaningar, alla är lika viktiga för oss!
Din roll
I rollen som Projektingenjör kommer du att få en central roll i företaget och vara delaktig i flera projekt samtidigt - både mindre uppdrag som större samt mer omfattande projekt. Du arbetar nära projektledare och arbetsledare vilket gör rollen både varierande och utvecklande. Stabilt Berg & Betong är en flexibel arbetsplats som präglas av lösningsorienterat arbete där de tillsammans hittar de bästa vägarna framåt i projekten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Projektförberedelser
KMA-dokumentation
Entreprenadhandlingar
ÄTA-hantering
Tjänsten är på heltid och du erbjuds en tillsvidareanställning med inledande provanställning hos Stabilt Berg & Betong. Kontoret är beläget i Upplands Väsby och start sker enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig med byggteknisk utbildning och minst 3-4 års praktisk erfarenhet. Du har arbetat i system som Chaos och BaTMan samt har mycket god datorvana. Vidare har du B-körkort och behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Som person söker vi dig som är engagerad, samarbetsinriktad och har en positiv inställning. Du är noggrann, uppmärksam och levererar alltid arbete av hög kvalitet. Vi värdesätter att du har sinne för affärer, drivs av att nå lyckade resultat och trivs med att ta stort eget ansvar samt hantera många parallella uppgifter.
Varför arbeta hos Stabilt Berg & Betong?
Hos Stabilt Berg & Betong blir du en del av ett engagerat och växande företag där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder:
Stort ansvar och tillit i din roll
En organisation i tillväxt, där du får vara med och bidra till utvecklingen
Moderna projektverktyg som underlättar ditt arbete
Ett positivt arbetslag med stark arbetsvilja och ödmjukhet
Flera gemensamma aktiviteter per år med fokus på både umgänge och utbildning
Ett inkluderande arbetssätt, där alla synpunkter tas tillvara för att nå gemensamma mål
Känns detta som den utmaning du letar efter? Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Stabilt Berg & Betong. med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. När du har ansökt kommer du att få tillgång till ett självskattningstest. Vi rekommenderar att du genomför testet i samband med din ansökan. Vid intervju med Clevry kommer testresultaten att gås igenom mer ingående.
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vår plattform och besvarar inte ansökningar som skickas via e-post.
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
