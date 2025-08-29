Erfaren Projektingenjör till järnvägsprojekt

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Örebro
2025-08-29


Vi söker en erfaren projektingenjör till Trafikverket för ett järnvägsprojekt i Örebro
Om uppdraget

Uppdraget innebär att som resurskonsult vara projektingenjör för ett eller flera kontrakt/projekt inom basunderhåll av järnväg på Underhåll, Mellersta regionen, enhet järnväg, sektion Väst, med placering på Trafikverkets kontor i Örebro.

Sektion Väst ansvarar för kontrakten Västra Stambanan 1 (Hallsberg-Laxå), Godsstråket, Värmland/Dalslandsbanorna samt Rangerspecifikt underhåll Hallsbergs rangerbangård. Uppdrag inom samtliga dessa kontrakt/projekt kan bli aktuellt även om uppdraget i huvudsak kommer innefatta arbetsuppgifter i Västra Stambanan 1.

I uppdraget ingår även att vara projektingenjör på enhetsnivå för järnväg inom Underhåll, Mellersta regionen, vid behov.

Om rollen
I rollen som projektingenjör ingår följande arbetsuppgifter:

Bidra i kontraktsarbetet inom planering, administration och uppföljning avseende tid, kostnad, innehåll, risker, resurser, kvalitet, intressentanalys, säkerhet, miljö och arbetsmiljö samt Trafikverkets rapportering som myndighet. Detta ställer krav på goda kunskaper i hur kontraktsmallarna för baskontrakt på järnväg är uppbyggda.

Analyera och följa upp händelser i anläggningen för att ta fram underlag för beslut om åtgärder och beställningar. Detta ställer krav på goda kunskaper i Trafikverkets systemstöd för järnväg.

Bistå projektledaren vid genomförande av slut- och övertagandebesiktning genom att för beställarsidan följa upp och administrera slut- och övertagandebesiktningen för baskontrakt på järnväg.

Exempel på ansvarsuppgifter:

Vid behov leda projekt av mindre storlek och komplexitet eller leda mindre delprojekt i ett större projekt, dock utan beslutsansvar.
Ansvara för introduktionen inom specifika ämnesområden för nya kollegor på enheten samt bidra till erfarenhetsutbyte.
Under en begränsad period ha en delegation av ekonomisk befogenhet.
Leda arbetet vid bl.a. möten med leverantör och andra intressenter samt ta fram underlag för att följa upp leveranser från leverantör, konsult och entreprenör
Administrera projektet i CDI och Agresso, hantera och granska fakturor utifrån kontraktskraven
Bistå projektledaren i hantering (beredning av underlag och uppföljning) av underrättelser och ÄTA-arbeten

Obligatoriska krav
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom relevant inriktning (t.ex bygg/anläggning) alternativt annan utbildningsbakgrund som vi bedömer som likvärdig
Minst två (2) års dokumenterad och aktuell arbetserfarenhet av genomförda uppdrag som projektingenjör, projektledare eller delprojektledare på beställarsidan inom baskontrakt järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år
Minst två (2) års arbetserfarenhet av att analysera och administrera i systemen BIS, Bessy, Ofelia, Besiktningsplan
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Goda kunskaper inom entreprenadjuridik (AB04/ABT06) samt i Trafikverkets mallar för baskontrakt järnväg, underhåll
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift
B-körkort

Som person anser vi att du ska vara:

Du ska vara självständig och strukturerad i ditt arbetssätt; du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt
Du ska ha förmågan att kommunicera och upprätthålla en bra dialog och ett gott samarbete med entreprenörer och medarbetare i långsiktiga relationer
Du ska vara analytiskt och kreativ

Uppdragsinformation

Start: Senast 6/1-2026, gärna tidigare

Period: 1+1år

Omfattning: 100%

Plats: Örebro

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se

Jobbnummer
9482718

