Erfaren projektingenjör Spillvatten till Uppsala Vatten
Byggjobb / Uppsala
2025-09-18
Uppsala Vatten växer och nu söker vi en projektingenjör tillika biträdande programägare! Vill du bidra till att utveckla och skapa framtidens resurseffektiva reningsverk? Sök rollen som Erfaren projektingenjör!
Spillvattenavdelningen är ansvarig för att omhänderta och rena spillvatten, vilket omfattar att drifta, förvalta och utveckla anläggningar för rening av spillvatten med tillhörande pumpstationer på avloppsnätet, som utgör en del av Uppsala kommuns allmänna VA-anläggning. Varje år behandlas cirka 22 miljoner kubikmeter vatten i våra avloppsreningsverk.
Sektion Process och Utveckling med 12 anställda har uppdrag att övervaka och utveckla reningsprocessen, följa upp anläggningarnas status genom mätning och provtagning, driva och genomföra projekt och åtgärdsplaner, samt delta i arbetet med att utveckla strategier och arbetsprocesser.
I rollen som biträdande programägare kommer du vara programägarens resurs för att styra, kravställa och skapa förutsättningar inom programdirektiv. Just nu pågår programdirektivet för om- och utbyggnad av Kungsängsverket, ett av Sveriges största reningsverk, och framöver finns det flera andra stora re- och nyinvesteringar planerade inom spillvattenområdet.
Som Projektingenjör har du ansvar att driva egna process- och investeringsprojekt på spillvattenavdelningen. Du är en viktig kugge mellan utveckling och drift för att se till att idéer och utredningar blir till verklighet. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att programägarens behov tillgodoses i större investeringsprogram
Ansvara och driva process- och mindre investeringsprojekt
Tillsammans med sektionschef planera kommande process- och investeringsprojekt
Vara kravställare mot interna stödfunktioner och externa samarbetspartners (konsulter, leverantörer, entreprenörer, etc)
Driva projekt enligt Uppsala Vattens projektmodell
Ta fram beslutsunderlag som t.ex. projektdirektiv, kalkyler, upphandlingsunderlag mm
Upprätta styrande och stödjande dokument
Som biträdande programägare och projektingenjör ansvarar du för ekonomi och samordning samt för att fördela arbetet för att uppnå programmets respektive projektets mål, tidplan och budget.Utbildningsbakgrund
Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom t.ex. vatten och miljö eller liknande.
Erfarenhets- och kunskapskrav
God erfarenhet av avloppsvattenrening inom VA-branschen
Kompetens inom projekteringsledning avseende process, maskin, automation och informationshantering
Arbetslivserfarenhet av arbete i projektform
Goda tekniska kunskaper i hantering av information och ritningsläsning
Kunskaper inom entreprenadjuridik och arbetsmiljö
Svenska, flytande i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande erfarenhet och kunskap
BAS-P och BAS-U
Personliga/funktionella egenskaper
Strukturerad, drivande och ansvarstagande
Förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet
Kommunikativ
Skapa goda relationer och samarbetenSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-10-12. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail. För mer information kontakta May Molin, Rekryteringskonsult, tfnr 0720727081may.molin@poolia.se
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
