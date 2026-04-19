Erfaren projektingenjör infrastrukturprojekt (Göteborg)
2026-04-19
Vi söker en mycket erfaren och självgående projektingenjör till ett långsiktigt uppdrag inom större infrastrukturprojekt. Rollen innebär att du blir en central del av projektorganisationen och arbetar nära projektledare med ansvar för att planera, styra och följa upp projekt inom väg- och anläggningsområdet.
Det här är ett uppdrag för dig som är trygg i din roll, har hög systemvana och kan ta ett stort eget ansvar i komplexa projektmiljöer med högt tempo.
Om rollen
Som projektingenjör arbetar du operativt i projekt och fungerar som stöd till projektledare genom hela projektets livscykel. Du driver och bereder frågor inför beslut, säkerställer struktur i projektets genomförande och bidrar till effektiv leverans.
Arbetet omfattar bland annat:
Stöd i projektledning och samordning
Tidsplanering och uppföljning
Ekonomihantering, prognoser och budgetarbete
Riskhantering och uppföljning
Kvalitets- och kravarbete
Upphandling och framtagning av underlag
Administrativt stöd, dokumentation och rapportering
Du kommer även att fungera som bollplank och stöd till andra projektingenjörer i organisationen.
Arbetsplats och arbetssätt
Placeringsort: Göteborg
Arbetet sker huvudsakligen på plats hos uppdragsgivaren, heltid (5 dagar/vecka)
Distansarbete kan förekomma i begränsad omfattning efter överenskommelse
Resor i tjänsten kan förekomma
Skallkrav (obligatoriska krav)
För att vara aktuell för uppdraget måste du uppfylla samtliga krav nedan:
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik, ekonomi eller anläggning, alternativt motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet (inom de senaste 8 åren) av arbete som projektingenjör inom infrastrukturprojekt (väg eller järnväg)
Minst 2 års sammanhängande erfarenhet inom ovanstående period
Erfarenhet av arbete med minst 50 % beläggning under aktuell period
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt arbeta med Kalkyl & budget, tidsplanering och riskhantering.
Erfarenhet av arbete i relevanta projekt- och stödsystem (t.ex. projektportaler, planeringsverktyg och risksystem)
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
B-körkort
Mervärdeskrav (meriterande)
Följande ses som starkt meriterande:
Erfarenhet från större organisationer inom offentlig eller samhällsbyggande sektor
Mycket god kännedom om etablerade processer och arbetssätt inom infrastrukturprojekt
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i flera parallella projekt
Erfarenhet av att stötta och handleda kollegor i projektorganisation
Hög systemvana inom projektstyrning, ekonomiuppföljning och riskhantering
Erfarenhet av att ta fram och kvalitetssäkra projektstyrande dokument
Erfarenhet av upphandling eller arbete med förfrågningsunderlag
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självgående och initiativtagande
Strukturerad och noggrann
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Lösningsorienterad med god prioriteringsförmåga
Trygg i att arbeta i miljöer med högt tempo och många parallella frågor
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: sales@letsgig.com
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Projekingenjör 0508 GBG".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505)
För detta jobb krävs körkort.
Hos vår kund i Göteborg
